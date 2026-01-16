Wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska, zdobywając 30,9 proc. głosów (to mniej o 1,9 punktu procentowego względem badania tej pracowni dla „Faktów” TVN i TVN24 z grudnia 2025 roku). Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, na które chciałoby zagłosować 25,8 proc. badanych (wzrost o 0,4 pkt proc.). Obecni koalicjanci KO poza Lewicą znaleźli się pod progiem wyborczym.
Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja uzyskując 12,8 proc. (wzrost o 2,1 pkt proc.). Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,4 proc. głosów (strata o 1,2 pkt. proc.) i Lewica, na którą głos zadeklarowało 7,1 proc. badanych (wzrost o 2,2 pkt proc.).
PSL i Polska 2050 poza Sejmem
W sondażu zaskakuje wynik Polski 2050 - 4 proc. (wzrost o 1,9 pkt proc.). Co prawda ten rezultat wciąż nie pozwoliłby tej partii wejść do Sejmu, ale biorąc pod uwagę jej liczne problemy, na czele z niejasną kwestią przywództwa, jest to bardzo dobry wynik. Nie wiadomo, czy ankietowani podczas odpowiedzi brali pod uwagę kwestię blamażu w sprawie głosowania na szefa Polski 2050 - sondaż wykonano w dniach 12-14 stycznia, a informacja o tym, że unieważniono głosowanie na szefa Polski 2050, zaczęła być powszechnie znana 13 stycznia.
Na dalszych miejscach znalazły się PSL - 3,3 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc) i Partia Razem - 2,7 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.).
0,8 proc. badanych wskazało na inną partią, a 5,2 proc. respondentów wybrało opcję „trudno powiedzieć”.
Sondaż zrealizowała pracownia Opinia24 w dniach 12-14 stycznia na reprezentatywnej próbie 1001 dorosłych Polaków metodą CATI oraz CAWI.
CZYTAJ TAKŻE:
— NASZ SONDAŻ. KO na czele, tuż za nią PiS. PSL i Polska 2050 pod progiem wyborczym, za to w Sejmie znalazłaby się partia Razem
— Absurd! Zły SONDAŻ dla obecnej władzy, a Tusk się cieszy: „Tak kończymy rok”. KO w Sejmie, a koalicjanci pod progiem wyborczym
Adam Stankiewicz/X/Opinia24/tvn24.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750878-sondaz-ko-traci-zaskakujaco-wysoki-wynik-polski-2050
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.