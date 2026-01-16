Dyrektor CIA John Ratcliffe spotkał się w Caracas z przywódczynią Wenezueli Delcy Rodriguez - podały dziennik „New York Times” i inne media. Według amerykańskich urzędników miał to być gest poparcia dla władz Wenezueli i krok w kierunku budowy zaufania w relacjach USA z tym państwem.
„NYT” przekazał, powołując się na amerykańskiego urzędnika, że Ratcliffe spotkał się z tymczasową prezydent Wenezueli, by „przekazać wiadomość, że Stany Zjednoczone liczą na lepsze relacje robocze” z władzami w Caracas. Podczas spotkania omówiono tematy dotyczące współpracy wywiadowczej, stabilności gospodarczej i potrzeby zapewnienia, by Wenezuela nie stanowiła już przystani dla przeciwników USA, zwłaszcza przemytników narkotyków.
Według cytowanych urzędników miał to być też gest poparcia dla „rodzaju stabilności, jaki oferuje pani Rodriguez, a także oznaka budowania zaufania i współpracy między obydwoma rządami”.
Rodriguez jest przedstawicielką reżimu Maduro
Dyrektor CIA John Ratcliffe udał się z wizytą do Wenezueli dzień po tym, gdy Biały Dom odwiedziła liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado, która przekazała prezydentowi Donaldowi Trumpowi swoją Pokojową Nagrodę Nobla. Mimo to Biały Dom potwierdził, że Trump nie zmienił zdania na temat zdolności Machado do objęcia rządów w Wenezueli. Władze w Waszyngtonie podkreślały też przy tej okazji dobrą współpracę z Rodriguez.
Podczas spotkania z senatorami na Kapitolu Machado przestrzegała, że Rodriguez jest przedstawicielką reżimu Maduro. Ostrzegła, że rząd Wenezueli będzie grał na czas i unikał prawdziwej transformacji w tym kraju.
Sukienka za 15 tys. dolarów
„NYT” przypomniał, że CIA już minionego lata oceniła, że Rodriguez, ówczesna wiceprezydent, jest pragmatyczna, i jest to ktoś, z kim USA mogą negocjować i współpracować. Jeszcze w ubiegłym roku rozmowy z nią prowadził wysłannik Trumpa Richard Grenell. W jednym z raportów wywiadowczych wspomniano również, że podczas inauguracji swoich rządów Rodriguez miała na sobie sukienkę wartą 15 tys. dolarów. Media przekazały, że sprowokowało to komentarz jednego z amerykańskich oficjeli, że jest ona „najbardziej socjalistyczną kapitalistką, jaką widział”.
Administracja Trumpa uznała, że całkowite obalenie reżimu Maduro i umożliwienie objęcia władzy przez opozycję byłoby błędem podobnym do tego, który George W. Bush popełnił w Iraku, i doprowadziłoby do destabilizacji Wenezueli - podkreślił „NYT”.
