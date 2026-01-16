„Będzie tylko gorzej, bo w sytuacji przyjęcia Trybunału Konstytucyjnego, przejęcia Krajowej Rady Sądownictwa, upadną dwa ostatnie - poza oczywiście panem prezydentem - bastiony niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów”- mówił na antenie Telewizji wPolsce24 sędzia Maciej Nawacki, członek Krajowej Rady Sądownictwa, członek Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski.
Sędzia Maciej Nawacki odniósł się do działań wymierzonych przeciwko byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze i byłemu wiceministrowi Marcinowi Romanowskiemu, którzy obecnie korzystają z prawa do azylu na Węgrzech. Wyszło na jaw bowiem, że sędziego do ponownego wniosku prokuratury o wydanie ENA wobec Romanowskiego, zamiast wylosować, wskazano ręcznie.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Romanowski: Przestępca został złapany na gorącym uczynku ustawiania składów orzekających. „Ordynarna ustawka”…
