Wniosek o wyłączenie sędzi Agnieszki Prokopowicz rozpatrującej kwestię ewentualnego zastosowania tymczasowego aresztu wobec byłego szefa MS, obecnie posła PiS, Zbigniewa Ziobry, nie został w piątek uwzględniony - poinformował PAP Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa. Obrońca Ziobry mec. Bartosz Lewandowski we wpisie na platformie X poinformował, że wniosek rozpatrywał sędzia, który jest członkiem sędziowskiego stowarzyszenia „Iustitia”, tak samo sędzia Prokopowicz.
CZYTAJ WIĘCEJ: Posiedzenie aresztowe ws. Zbigniewa Ziobry odroczone! Powodem jest wniosek o wyłączenie sędziego
W piątek zapadło postanowienie nieuwzględniające wniosku obrony o wyłączenie sędzi Agnieszki Prokopowicz ze sprawy zastosowania tymczasowego aresztu wobec Zbigniewa Ziobry
— poinformowała PAP Anna Fedorczyk z mokotowskiego sądu rejonowego. Dodała, że wyznaczony w czwartek na 5 lutego termin kontynuacji posiedzenia aresztowego dotyczącego byłego ministra, pozostaje aktualny. O tej decyzji poinformowało też radio RMF.
Do decyzji sądu na platformie X odniósł się obrońca Ziobry mec. Lewandowski.
Czy sędzia, który jest członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, może bezstronnie rozpoznawać wniosek innego sędziego - będącego w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „IUSTITIA” - o wyłączenie z uwagi na fakt członkostwa w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „IUSTITIA”? Pytanie jest oczywiście retoryczne
— napisał.
Lewandowski poinformował również, że dzisiaj złożono wniosek o wyłączenie sędziego Łukasza Malinowskiego od rozpoznawania złożonego wniosku.
Dziwię się, że Sąd rozpoznał wniosek skoro o godzinie 14:41 do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie został złożony wniosek o wyłączenie p. sędziego Łukasza Malinowskiego od rozpoznania wniosku obrońców z uwagi na jego przynależność do tego samego Stowarzyszenia, a tym samym konieczności oceny de facto własnej sytuacji prawnej i faktycznej
— napisał.
To jest szerszy problem ze statutem „Iustitii”, który w par. 16 obligują członków do respektowania „uchwał władz Stowarzyszenia” pod rygorem wykluczenia (par. 14). Sędzia pozostaje zatem w swoistym konflikcie - musi respektować uchwały władz „Iustitii” (w tym te polityczne oraz te które wyrażają dezaprobatę wobec określonych polityków, czy wręcz wskazują na winę) - w przeciwnym razie grozi mu wyrzucenie z organizacji. Dla przeciętnego obserwatora to oczywiste, że istnieją usprawiedliwione wątpliwości co do bezstronności takiego sędziego
— podkreślił.
Wniosek o wyłączenie sędzi Prokopowicz
Posiedzenie w sprawie wniosku prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Ziobry zostało odroczone w czwartek po kilku godzinach posiedzenia do początków lutego. Przyczyną odroczenia był wniosek obrony Ziobry o wyłączenie sędzi.
Sprawą wniosku prokuratury o areszt zajmuje się sędzia Agnieszka Prokopowicz. Czwartkowe odroczenie posiedzenia było już drugim w sprawie aresztowej Ziobry – po raz pierwszy 22 grudnia ub.r. sędzia odroczyła posiedzenie do 15 stycznia, wówczas z powodu – jak podawał sąd – omyłkowego niedołączenia przez prokuraturę materiałów niejawnych do wniosku o areszt.
Przedstawiciel Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa sędzia Michał Kusiak poinformował dziennikarzy w czwartek, że wniosek o wyłączenie sędzi został złożony tego dnia w godzinach popołudniowych i wobec tego konieczne stało się odroczenie posiedzenia. Sędzia Kusiak zapewnił wówczas, że wniosek obrony o wyłączenie sędzi zostanie rozpoznany niezwłocznie. Zaznaczył, że jest on „bardzo obszerny, a został sformułowany w przeważającej mierze w treści” protokołu czwartkowego posiedzenia.
Jeden z obrońców b. szefa MS mec. Bartosz Lewandowski uzasadniając wniosek o wyłączenie sędzi, powiedział dziennikarzom, że opierał się on „na dość obszernej argumentacji dotyczącej dotychczasowego przebiegu postępowania, a także dotyczył przynależności sędzi do Stowarzyszenia Sędziów Iustitia i jednoznacznie deklarowanego przez sędzię stanowiska w kwestii kierunków politycznych naszego klienta”.
Jeśli władze stowarzyszenia, do którego sędzia referent należy, jednoznacznie politycznie wyrażały dezaprobatę wobec ministra Ziobry, to pani sędzia jest w pewnym sensie w konflikcie (…), a z drugiej strony ma obowiązek bezstronnego orzekania
— ocenił.
Drugi z obrońców Ziobry, mec. Adam Gomoła poinformował, że podczas kilkugodzinnego posiedzenia składali inne wnioski, które powodowały przerwy w posiedzeniu.
W pierwszej kolejności złożyliśmy wniosek o odroczenie posiedzenia, ponieważ brak było dowodu zawiadomienia naszego klienta o terminie
— powiedział mec. Gomoła.
Kierujący śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości prok. Piotr Woźniak ocenił, że decyzja sądu o odroczeniu posiedzenia z formalnego punktu widzenia jest słuszna.
Taki wniosek musi zostać rozpoznany
— dodał. Zaznaczył zarazem, że on oponował przeciwko wnioskowi o wyłączenie sędzi. -
Uważam, że w zasadzie wniosek ten sprowadzał się do stwierdzenie, że „jeżeli sąd nie uwzględnia naszej oceny materiału dowodowego i naszej oceny procedury karnej, to sąd jest stronniczy”. W ten sposób to nie działa. Oponowałem temu wnioskowi, aczkolwiek prokurator nie decyduje w tym zakresie, tylko sąd
— mówił dziennikarzom prok. Woźniak.
Obecnie Ziobro objęty jest azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja ta zapadła w grudniu ub.r. Sam Ziobro oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy „w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności” i że wybiera „walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem”.
kk/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750868-sad-podjal-decyzje-ws-wniosku-obroncow-ziobry
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.