Ekipa Żurka potwierdziła, że Ziobro ma rację?! Pawełczyk-Woicka: Sędzia Łubowski ma mieć zmieniony podział czynności w Sądzie

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka we wpisie na platformie X zasugerowała, że sędzia Dariusz Łubowski mógł zostać ukarany z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości za to, że uchylił Europejskich Nakaz Aresztowania (ENA) wobec posła PiS Marcina Romanowskiego. „Ma mieć zmieniony podział czynności w Sądzie” - zaalarmowała Pawełczyk-Woicka.

Sędzia Dariusz Łubowski, który odmówił wydania Niemcom podejrzewanego obywatela Ukrainy o wysadzenie NORD STREAM oraz uchylił ENA wobec posła Marcina Romanowskiego, ma mieć zmieniony podział czynności w Sądzie! Podejrzewałam, że taki będzie skutek. Bardzo, ale to bardzo nadepnął Ministerstwu Sprawiedliwości Waldemara Żurka na odcisk

— poinformowała na platformie X Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.

Czego jeszcze trzeba, aby uzasadnić, że Zbigniew Ziobro oraz Marcin Romanowski nie mogą liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce skoro dochodzi do celowych zmian w sądach, aby odsuwać sędziów niezależnych od obecnej władzy?

— zareagował na powyższe doniesienia mec. Bartosz Lewandowski, obrońca Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry.

Reakcja polityków PiS

Do informacji, które wskazują na to, iż obecna władza w sposób polityczny ingeruje w działalność wymiaru sprawiedliwości, odnieśli się także posłowie PiS, którzy mają przyznany azyl polityczny i obecnie przebywają na Węgrzech - Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski.

Szykanują sędziego, bo okazał się niezawisły. Tylko zaufani sędziowie tej władzy mogą rozstrzygać sprawy, w których Tusk chce zniszczyć swoich przeciwników politycznych. Za komuny identycznie partia ręcznie dobierała sędziów do spraw politycznych

— ocenił sytuację Zbigniew Ziobro.

Eskalacja bezprawia krypto-dyktatury Tuska

— stwierdził z kolei mec. Marcin Romanowski.

Sędzia odsunięty od sprawy Romanowskiego

Niedawno Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury i wyłączył Dariusza Łubowskiego od ponownego rozpoznawania wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec posła PiS Marcina Romanowskiego.

CZYTAJ TAKŻE:

Dopięli swego. Odsuwają sędziego Łubowskiego od sprawy Marcina Romanowskiego! Widać, że zabolały słowa o „kryptodyktaturze”

Odsunęli Dariusza Łubowskiego, teraz zrezygnowali z losowania. Sędziego do sprawy posła Romanowskiego „wyznaczono ręcznie”!

Manipulacje wokół ENA Romanowskiego. Mec. Lewandowski: Telefonicznie potwierdziłem. Sędzia, która była w grafiku pełni dziś służbę

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych