Przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka we wpisie na platformie X zasugerowała, że sędzia Dariusz Łubowski mógł zostać ukarany z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości za to, że uchylił Europejskich Nakaz Aresztowania (ENA) wobec posła PiS Marcina Romanowskiego. „Ma mieć zmieniony podział czynności w Sądzie” - zaalarmowała Pawełczyk-Woicka.
Sędzia Dariusz Łubowski, który odmówił wydania Niemcom podejrzewanego obywatela Ukrainy o wysadzenie NORD STREAM oraz uchylił ENA wobec posła Marcina Romanowskiego, ma mieć zmieniony podział czynności w Sądzie! Podejrzewałam, że taki będzie skutek. Bardzo, ale to bardzo nadepnął Ministerstwu Sprawiedliwości Waldemara Żurka na odcisk
— poinformowała na platformie X Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.
Czego jeszcze trzeba, aby uzasadnić, że Zbigniew Ziobro oraz Marcin Romanowski nie mogą liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce skoro dochodzi do celowych zmian w sądach, aby odsuwać sędziów niezależnych od obecnej władzy?
— zareagował na powyższe doniesienia mec. Bartosz Lewandowski, obrońca Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry.
Reakcja polityków PiS
Do informacji, które wskazują na to, iż obecna władza w sposób polityczny ingeruje w działalność wymiaru sprawiedliwości, odnieśli się także posłowie PiS, którzy mają przyznany azyl polityczny i obecnie przebywają na Węgrzech - Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski.
Szykanują sędziego, bo okazał się niezawisły. Tylko zaufani sędziowie tej władzy mogą rozstrzygać sprawy, w których Tusk chce zniszczyć swoich przeciwników politycznych. Za komuny identycznie partia ręcznie dobierała sędziów do spraw politycznych
— ocenił sytuację Zbigniew Ziobro.
Eskalacja bezprawia krypto-dyktatury Tuska
— stwierdził z kolei mec. Marcin Romanowski.
Sędzia odsunięty od sprawy Romanowskiego
Niedawno Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek prokuratury i wyłączył Dariusza Łubowskiego od ponownego rozpoznawania wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec posła PiS Marcina Romanowskiego.
