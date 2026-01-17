Fogiel wziął udział w popularnej akcji "2016 challenge". Zamieścił słynne zdjęcie z prezesem PiS. Jego inną wersję opublikował Szefernaker

2016 challenge” to nowa akcja, która stała się w ostatnim czasie bardzo popularna wśród internautów. Na czym polega? To bardzo proste. Internauci przypominają, jak wyglądało ich życie dekadę temu. Udział w niej wziął również poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, który zamieścił legendarne zdjęcie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Co ciekawe, inną wersję tego zdjęcia zamieścił Paweł Szefernaker.

Fogiel w ramach akcji „2016 challenge” zamieścił legendarne zdjęcie z prezesem PiS, które było już przedmiotem wielu zabawnych przeróbek.

Co ciekawe, to samo zdjęcie, ale w szerszej perspektywie wrzucił Paweł Szefernaker. Co się okazało? Że tuż obok prezesa PiS siedział właśnie on, obecny szef gabinetu prezydenta.

W taki oto sposób dowiedzieliśmy nieco więcej o kulisach zrobienia popularnego w sieci zdjęcia.

