Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, były minister obrony narodowej zapowiedział, że PiS złoży „projekt uchwały zobowiązującej Radę Ministrów do podjęcia działań prawnych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z umową handlową UE–Mercosur”. Także PSL zapowiedział swój wniosek.
Odpowiadamy na apel środowisk rolniczych - składamy projekt uchwały zobowiązującej Radę Ministrów do podjęcia działań prawnych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z umową handlową UE–Mercosur.
— zapowiedział Mariusz Błaszczak.
Umowa z krajami Mercosur to zwieńczenie szkodliwych działań tej koalicji. Bierność rządu doprowadziła do tej katastrofy, której skutki będą odczuwać nie tylko rolnicy, ale także my wszyscy. Domagamy się przyjęcia uchwały na najbliższym posiedzeniu Sejmu
— wskazał.
Wniosek
Także poseł Andrzej Grzyb (PSL) zapowiedział złożenie projektu uchwały na konferencji prasowej w Sejmie. Jak poinformował, w projekcie wymieniono szereg naruszeń prawnych i merytorycznych umowy, które uzasadniają skargę do TSUE.
Wspieramy działania Rady Ministrów zmierzające do ochrony polskiego rynku. Jako posłowie mamy obowiązek stać na straży interesów naszych rolników i konsumentów
— podkreślił poseł.
Liczymy na sprawne i merytoryczne rozpatrzenie naszego projektu uchwały przez Sejm podczas najbliższego posiedzenia
— dodał. Najbliższe posiedzenie Sejmu planowane jest w dniach 21-23 stycznia.
Co zrobi rząd?
Minister rolnictwa Stefan Krajewskiw Berlinie przekonywał, że rzadzacy robili wszystko, aby zablokować umowę z Mercosur.
Robiliśmy wszystko do końca, żeby zablokować podpisanie tej umowy (z Mercosur). Nie udało się zbudować mniejszości blokującej, ale ostatniego słowa nie powiedzieliśmy
— stwierdził minister.
Jak dodał, Warszawa czeka teraz na ruch Parlamentu Europejskiego, który ma złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
To jest pierwszy krok. Jeśli to nie będzie skuteczne, to będziemy już jako polski rząd taką skargę starali się przygotować i złożyć
— wyjaśnił Krajewski.
Przygotowaliśmy rozwiązania, które nie pozwolą na to, żeby wjeżdżały produkty, które będą zawierać pozostałości pestycydów czy te, które nie będą spełniać norm
— oświadczył.
Zapewnienia Tuska
Premier Donald Tusk powiedział, że polscy eurodeputowani będą głosowali za skierowaniem umowy z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a w razie potrzeby rząd wykorzysta wszystkie dostępne środki, aby wyeliminować negatywne skutki umowy. Premier wskazał również, że „jeśli będzie trzeba”, także instytucje rządowe będą „wykorzystywały wszystkie dostępne środki, aby zablokować lub wyeliminować negatywne skutki Mercosuru”.
Podsumowanie
Zarówno PiS, jak i PSL złożą projekt uchwały zobowiązującej Radę Ministrów do podjęcia działań prawnych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z umową handlową UE–Mercosur.
