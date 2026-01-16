Po sześciu miesiącach prezydentury Karol Nawrockiego, 55 proc. Polaków dobrze ocenia pracę głowy państwa - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.
Sześć miesięcy po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego zapytano Polaków o to, jak oceniają pracę głowy państwa. Ponad połowa badanych (55 proc.) dobrze ocenia początek prezydentury Nawrockiego. Źle ocenia go 45 proc. badanych.
Najwidoczniej ataki koalicji Donalda Tuska na prezydenta Nawrockiego nie przełożyły się na ocenę pracy głowy państwa. Wciąż więcej Polaków ocenia jego pracę dobrze niż źle.
Sondaż został wykonany w dniach 31 grudnia – 1 stycznia na próbie 1002 dorosłych Polaków.
