„500 mln zł dla ofiar przestępstw leży zamrożone na koncie ministerstwa, bo Żurek cynicznie odcina pomoc. Organizacje pomocowe padają. Kuratorzy błądzą bez wytycznych. Ludzie wychodzący z więzień zostali bez wsparcia, które miało ich trzymać z dala od przestępstw” - napisał na platformie X Zbigniew Ziobro, poseł PiS. W swoim wpisie nawiązał do wstrzymanej pomocy dla poszkodowanych przestępstwem przez nierozstrzygnięcie w terminie konkursów z Funduszu Sprawiedliwości przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Paraliż Funduszu Sprawiedliwości rozszerza się na sądy! Jak się okazuje nawet rozesłanie maila do wszystkich sądów i organizacji zrzeszających kuratorów jest nie do przeskoczenia
— napisał na platformie X Michał Janczura, dziennikarz Wirtualnej Polski, który jako pierwszy opisał sprawę ucięcia wsparcia dla poszkodowanych przestępstwem ze środków z Funduszu Sprawiedliwości.
CZYTAJ TAKŻE: Fundusz Sprawiedliwości sparaliżowany! Ofiary przestępstw zostaną bez wsparcia. Polowanie na Ziobrę zastraszyło urzędników?
Od 1 stycznia kuratorzy powinni stosować nowe wytyczne w polityce postpenitencjarnej, ale nie mogą tego robić, bo nikt im tych wytycznych nie przesłał! Co tu się dzieje? Jak idą prace nad rozstrzyganiem opóźnionych konkursów?
— dodał, powołując się na informację na X Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, że duża część kuratorów nadal nie otrzymała wytycznych MS.
Ziobro: Żurek cynicznie odcina pomoc
Na te doniesienia zareagował na platformie X Zbigniew Ziobro, poseł PiS, były minister sprawiedliwości.
500 mln zł dla ofiar przestępstw leży zamrożone na koncie ministerstwa, bo Żurek cynicznie odcina pomoc. Organizacje pomocowe padają. Kuratorzy błądzą bez wytycznych. Ludzie wychodzący z więzień zostali bez wsparcia, które miało ich trzymać z dala od przestępstw. W zamian państwo wciska propagandowe filmiki Żurka i Wrzosek na X. To nie bałagan. To cyniczne zaniechanie, świadome wyrządzenie krzywdy i policzek wymierzony najsłabszym
— Zbigniew Ziobro.
