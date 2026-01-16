„To gest, który pokazuje, że w polityce międzynarodowej można i trzeba stać po stronie prawdy, niezależnie od tego, jak niewygodna może być” - napisał wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak na portalu X, odnosząc się do decyzji Viktora Orbana ws. azylu dla Zbigniewa Ziobry.
Zbigniew Ziobro otrzymał azyl polityczny na Węgrzech. To drugi polityk rządu Zjednoczonej Prawicy po Marcinie Romanowskim, który musiał uciekać przed ludźmi Donalda Tuska. Bandyterka, jaka nastała w wymiarze sprawiedliwości po przejęciu Ministerstwa Sprawiedliwości najpierw przez Adama Bodnara, a następnie przez Waldemara Żurka, nie gwarantuje przeprowadzenia sprawiedliwych procesów.
Były szef MON Mariusz Błaszczak zwrócił się bezpośrednio do premiera Węgier, odpowiadając na jego wpis dotyczący wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego ws. Grenlandii. „Dobrze powiedziane. Słuszna uwaga!” - skomentował premier Węgier na X. Polska głowa państwa zaznaczyła, że kwestia największej wyspy na świecie powinna być dyskutowana przede wszystkim pomiędzy USA a Danią.
W czasach, gdy europejska polityka często tonie w retoryce pozbawionej odpowiedzialności, takie głosy są nie tylko potrzebne, ale budują prawdziwą wspólnotę państw, dążących do suwerenności i dobrobytu swoich obywateli. Dziękuję premierowi Orbánowi za dostrzeżenie problemów związanych z bezprawnymi działaniami obecnego rządu Donalda Tuska i za decyzję o udzieleniu pomocy prawnej m.in. Zbigniewowi Ziobrze, który nie może dziś liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces. To gest, który pokazuje, że w polityce międzynarodowej można i trzeba stać po stronie prawdy, niezależnie od tego, jak niewygodna może być.
— napisał Błaszczak na portalu X.
xyz/X
