Roman Fritz, poseł Konfederacji Korony Polskiej, w programie „Liga debat” (Kanał Zero) podważył - podobnie jak wcześniej lider jego formacji Grzegorz Braun - fakt, że w niemieckim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau zabijano m.in. Żydów przy użyciu komór gazowych. Na jego skandaliczne słowa zareagował w swoim, happeningowym stylu widoczny w tle poseł KO Witold Zembaczyński.
Dla własnej potrzeby sprawdzałem w internecie coś, żeby znaleźć na temat komór gazowych w Auschwitz i nie ma zbyt wiele. Nawet proszę sobie wygooglować, czy są zdjęcie komór gazowych. Okazuje się, że są tylko zdjęcia dwóch budynków, ale to każdy budynek może wyglądać tak, jak te zamieszczone w internecie
— mówił Roman Fritz, poseł Konfederacji Korony Polskiej.
Dowodów na to w samym internecie praktycznie nie ma, ale Grzegorz Braun wypowiedział się jasno, że ma z biegiem lat coraz więcej wątpliwości, bo po prostu wile jest dezinformacji
— dodał.
Zachowanie Zembaczyńskiego
Podczas wypowiedzi Fritza, w której polityk Konfederacji Korony Polskiej podważył fakty historyczne, w tle widoczny był uczestniczący także w debacie poseł KO Witold Zembaczyński. Polityk KO pokazywał wymowny gest, kciuka w dół, by pokazać swoją dezaprobatę wobec tego, co mówi polityk z partii Grzegorza Brauna.
tkwl/Kanał Zero/X
