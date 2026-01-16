Dziś w Warszawie doszło do spotkania ministrów obrony narodowej Polski i Litwy. Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z Robertasem Kaunasem poinformował, że Polska wspiera litewski pomysł, żeby wybudować przy naszej granicy poligon. Polscy dowódcy są zainteresowani przygotowaniem tego miejsca i później korzystaniem w ramach ćwiczeń.
W grudniu Litewska Rada Obrony Państwa zdecydowała o budowie poligonu w miejscowości Kopciowo w rejonie łoździejskim, nieopodal granicy z Polską. Według litewskiego resortu obrony z punktu widzenia militarnego i bezpieczeństwa wybrany teren na nowy poligon jest najodpowiedniejszą lokalizacją; jest częścią tzw. przesmyku suwalskiego. Resort wskazał też, że położenie geograficzne przy granicy z Polską otwiera w przyszłości możliwość współpracy z polskimi siłami zbrojnymi. Ostateczną decyzję w sprawie poligonu podejmie Sejm Litwy.
Kosiniak-Kamysz w piątek na konferencji prasowej, po spotkaniu z Kaunasem przekazał, że jednym z tematów rozmowy, była możliwość ćwiczenia polskich wojsk na tym poligonie. Oświadczył też, że jeżeli będzie taka potrzeba, to nasze wojska inżynieryjne włączą się w budowę tego poligonu. Zapewnił, że polscy dowódcy są zainteresowani przygotowaniem tego miejsca i później korzystaniem w ramach wspólnych ćwiczeń. Dodał też, że wspólne ćwiczenia wojsk polskich i litewskich planowane są na ten rok.
Teren dla ćwiczeń wojsk sojuszniczych
Zdaniem wicepremiera, jest to ważna inicjatywa, ponieważ jest to teren przygotowywany do ćwiczeń nie tylko dla wojska litewskiego, ale również dla wojsk sojuszniczych. Podkreślił, że Polska wspiera inicjatywę budowy przestrzeni do treningu dla armii sojuszniczej.
Chciałem też uspokoić tych, którzy po stronie polskiej zadają pytania, mieszkańców strefy przygranicznej. Ta inwestycja nie dotyczy terenu Rzeczpospolitej, dotyczy terenu Republiki Litewskiej. (…) Strona litewska dołoży wszelkich starań, żeby ta inwestycja była jak najbardziej bezpiecznie przeprowadzona
— zapewnił szef MON.
Robertas Kaunas podkreślił, że działania poligonu będą transparentne oraz demokratyczne.
Cały czas będziemy dzielili się aktualną informacją z polskim ministrem obrony. Będzie mogła być podana każda dokładna informacja, żeby nie było żadnych zagrożeń i żadnych obaw
— zapewnił litewski minister.
Współpraca Polski i Litwy przy budowie poligonu
Wyraził zadowolenie, że Kosiniak-Kamysz chce współpracować z jego resortem przy budowie poligonu w Kopciowie.
Jest to nasz regionalny cel, dotyczy nie tylko Litwy, ale również bezpieczeństwa Łotwy i Estonii
— podkreślił Kaunas. Poligon ten bowiem - zaznaczył - ma zwiększyć obronność tzw. korytarza suwalskiego, czyli wąskiego pasa ziemi o długości 104 km między Polską a Litwą, który należy do potencjalnie najbardziej zapalnych punktów w Europie.
Kosiniak-Kamysz podkreślił, że z litewskim ministrem rozmawiali również o planach wspólnych zakupów w ramach unijnego programu SAFE.
Chcemy skorzystać wspólnie z instrumentu SAFE i dokonać wspólnych zakupów. Takim tematem, który nas interesuje jako i wytwórców, i też użytkowników, są systemy Piorun
— powiedział wicepremier.
Dodał też, że Polska zamierza wspólnie z Litwą zabiegać o to, aby Komisja Europejska nie tylko udzielała państwom członkowskim pożyczek na potrzeby bezpieczeństwa, ale aby były to też „dotacje, granty, nieoprocentowane środki, których nie trzeba zwracać”.
Rozbudowa Tarczy Wschód
Kosiniak-Kamysz dodał, że w rozmowie poruszono też kwestię rozbudowy Tarczy Wschód, sprawę Bałtyckiej Linii Obrony, które są w efekcie jednym programem wpisanym do strategii Unii Europejskiej i wspólnie realizowane.
Będziemy ułatwiać mobilność militarną, projekty dotyczące infrastruktury, która będzie ułatwiać mobilność militarną pomiędzy naszymi państwami
— mówił szef MON.
Piorun to przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (PPZR) produkcji polskiej, przeznaczony do zwalczania nisko lecących statków powietrznych, samolotów, śmigłowców oraz dronów. W swoim asortymencie Pioruna mają m.in. Norwegowie, Łotysze czy Ukraińcy.
Tarcza Wschód to przygotowany w MON i Sztabie Generalnym WP program zakładający budowę różnego typu umocnień, przeszkód terenowych i infrastruktury wojskowej na granicach Polski z Rosją i Białorusią - łącznie na odcinku ok. 800 km.
Projekt Bałtyckiej Linii Obrony to wspólny międzypaństwowy projektu Litwy, Łotwy i Estonii, którego celem jest wzmocnienie flanki wschodniej, w tym ochrona przed wtargnięciem ze strony Rosji i Białorusi. Linia bałtycka ma być w przyszłości połączona z polską „Tarczą Wschód”.
SAFE to program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich UE. Przewiduje łącznie 150 miliardów euro wsparcia - m.in. w postaci nisko oprocentowanych pożyczek - przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.
