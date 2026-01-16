Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że do 28 stycznia poseł Zbigniew Ziobro (PiS) ma czas na usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniach Sejmu. Jak dodał, gdy tego nie zrobi i komisja regulaminowa podejmie odpowiednią uchwałę, zgłosi wniosek o utratę przez Ziobro diety parlamentarnej.
Mściwość Czarzastego?
Czarzasty powiedział dziennikarzom w Sejmie, że 21 stycznia mija 18 dzień nieobecności Ziobry na posiedzeniach Sejmu liczonego łącznie przez kilka miesięcy. Dodał też, że 28 stycznia mija 7-dniowy termin możliwości usprawiedliwienia tej nieobecności.
29 stycznia, czyli dzień po tym terminie, skieruję pismo do przewodniczącego komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych zawiadamiające o nieusprawiedliwionych nieobecnościach pana posła Zbigniewa Ziobry przez 18 z kolei następujących po sobie dni posiedzeń Sejmu
— przekazał marszałek.
Podkreślił, że komisja w związku z tym pismem zajmie stanowisko i podejmie odpowiednią uchwałę. Jak dodał, komisja może podjąć następujące decyzje: zwrócić posłowi uwagę, udzielić upomnienia lub udzielić nagany.
Czarzasty poinformował, że jeżeli jedna z tych decyzji zostanie podjęta, to ma możliwość skierować na posiedzenie Prezydium Sejmu wniosku o utratę diety parlamentarnej w całości oraz o obniżenie uposażenia posła do jednej dziesiątej.
I jaki ten wniosek skieruję na posiedzenie prezydium
— oświadczył marszałek.
Zauważył, że jeżeli prezydium podejmie taką decyzję, to Ziobro będzie miał 7-dniowy termin na odwołanie.
To tej procedurze, jeżeli decyzja będzie zgodna z moją propozycją (…) pan poseł od tego dnia będzie miesięcznie pobierał 1350 zł brutto całego uposażenia
— podkreślił Czarzasty.
Przekazał też, że w trakcie pierwszych trzech dni każdego miesiąca nieusprawiedliwionej nieobecności Zbigniewowi Ziobrze zabierana jest każdego dnia 1/30 diety i 1/30 uposażenia.
Czyli w przeciągu pierwszych trzech dni w miesiącu nieobecności na posiedzeniu Sejmu jest panu ministrowi Ziobrze odliczane 588 złotych
— powiedział Czarzasty.
Dodał, że każdego następnego dnia nieobecności Ziobry na posiedzeniu Sejmu, w zależności ile dni obraduje Sejm w danym miesiące, odliczane jest Ziobrze codziennie 3534 zł.
Ten proces trwa bez przerwy od momentu kiedy Ziobro nie uczestniczy w obradach i ta nieobecność jest nieusprawiedliwiona
— podkreślił marszałek Sejmu.
Azyl na Węgrzech
Obecnie Ziobro objęty jest azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja ta zapadła w grudniu ub.r. Ponadto – jak poinformował jeden z obrońców Ziobry, adw. Bartosz Lewandowski
Ziobro ma otrzymać dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej, co ma umożliwić byłemu ministrowi przemieszczanie się. Dokument ten nie daje jednak dodatkowej ochrony przed krajowymi czy międzynarodowymi nakazami aresztowania, w tym ENA.
Sam Ziobro oświadczył m.in., że pozostanie za granicą do czasu, gdy „w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności” i że wybiera „walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem”. Dodał też, że nie zrezygnuje z mandatu poselskiego i będzie prowadził działalność m.in. medialną, by doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska. Były minister przypomniał też swoje wcześniejsze wypowiedzi dotyczące tego, że w obszarze związanym z Funduszem Sprawiedliwości działał na podstawie prawa, a także, że w każdej chwili może wrócić do Polski, ale pod warunkiem, że zostaną przywrócone zasady praworządności.
Przypadek Romanowskiego
Przypomnijmy, że podoba kwestia dot. innego z posłów, którzy przebywają na Węgrzech, Marcina Romanowskiego. Polityk, który otrzymał azyl polityczny na Węgrzech, sam zrzekł się uposażenia. Na początku zeszłego roku b. wiceszef MS przekazał, że „zrzekł się statusu posła zawodowego” i nie będzie w związku z tym pobierać poselskiego wynagrodzenia.
Podsumowanie
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że poseł Zbigniew Ziobro ma czas do 28 stycznia na usprawiedliwienie 18 dni nieobecności na posiedzeniach Sejmu. Jeśli tego nie zrobi, sprawa trafi do komisji regulaminowej, która może udzielić mu upomnienia, nagany lub zwrócić uwagę. W przypadku podjęcia jednej z tych decyzji marszałek zapowiedział złożenie wniosku o całkowitą utratę diety parlamentarnej oraz obniżenie uposażenia do jednej dziesiątej. Ostatecznie Ziobro mógłby otrzymywać jedynie 1350 zł brutto miesięcznie. Czarzasty zaznaczył też, że już teraz za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności naliczane są wysokie potrącenia finansowe.
