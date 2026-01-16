TYLKO U NAS

To efekt konsekwentnego uporu pana prezydenta Karola Nawrockiego, który słusznie upomina premiera Donalda Tuska, że (…) nie może być odcięty od informacji, które są w posiadaniu służb. Blokowanie dostępu szefów służb do pana prezydenta było czymś skandalicznym” - podkreślił na antenie telewizji wPolsce24 prof. Przemysław Czarnek, odnosząc się do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb.

Spotkanie prezydenta z szefami służb

W czwartek przed godz. 14 zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o kwestii nominacji oficerskich.

