Prokurator Iwona Tryfon-Wilkoszewska uważa, że nadchodzi czas sprzeciwu prokuratorów i sędziów wobec nielegalnych władz prokuratury. „Sędziowie i prokuratorzy wreszcie zaczęli mieć w sobie siłę, aby powiedzieć poprzez swoje orzeczenia, co sądzą na dany temat” - powiedziała na antenie Radia Wnet rzecznik stowarzyszenia „Ad Vocem”. Wskazała, że nie tylko Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, a także niektóre sądy powszechne za legalnego Prokuratora Krajowego uznają Dariusza Barskiego, a nie Dariusza Korneluka. Tego samego zdania był także b. prezydent Andrzej Duda i jest obecna głowa państwa Karol Nawrocki.
12 stycznia 2024 roku doszło do bezprawnego odsunięcia legalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego od wykonywania czynności i bezprawnego wskazania jego następców, Jacka Bilewicza, a później Dariusza Korneluka. Na nagraniu, które zna już cała Polska, Bodnar wprost przyznał, że działa na bezpośrednie polecenie Donalda Tuska. Świadomość bezprawności przejęcia Prokuratury Krajowej jest wśród kluczowych instytucji wymiaru sprawiedliwości powszechna. Wszyscy wskazują, że nie uzyskano wymaganej ustawą zgody prezydenta RP na odwołanie Prokuratora Krajowego.
Rzeczniczka prasowa stowarzyszenia „Ad Vocem” Iwona Tryfon ocenia, że wśród sędziów i prokuratorów rośnie opór przeciwko uznawaniu Dariusza Korneluka za Prokuratora Krajowego - warto posłuchać
— napisała w mediach społecznościowych sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
„Zaczęli mieć w sobie siłę”
Jak powiedziała prok. Iwona Tryfon-Wilkoszewska, rzecznik stowarzyszenia „Ad Vocem”, wśród prokuratorów i sędziów narasta sprzeciw wobec poczynań nielegalnie powołanego kierownictwa Prokuratury Krajowej.
Sędziowie i prokuratorzy wreszcie zaczęli mieć w sobie siłę, aby powiedzieć poprzez swoje orzeczenia, co sądzą na dany temat. Tych orzeczeń jest wprawdzie mniej i w sumie się nie dziwię dlatego, że ci, którzy przeciwstawiają się władzy wykonawczej, czy poglądowi, który władza wykonawcza reprezentuje spotykają różnego rodzaju nieprzyjemności i represje. Nie każdy jest gotowy te represje znosić i godzić na to, co może go spotkać
— powiedziała w Radiu Wnet prokurator Tryfon-Wilkoszewska. Dobrym przykładem jest tu sędzia Jędrzej Dessoulavy-Śliwiński z Sądu Okręgowego w Krakowie, który wydał orzeczenie, stając po stronie legalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. Uznał, że nominacje Bilewicza i Korneluka są nieuprawnione, a powoływani przez nich prokuratorzy nielegalnie sprawują swoje funkcje.
CZYTAJ TAKŻE: Prawym prostym w Korneluka! Krakowski sąd nie uznał nielegalnie powołanego prokuratora. „W mateczniku Żurka oraz Mazura”
Prokuratorzy i sędziowie nie są maszynkami do wykonywania poleceń
Prok. Tryfon-Wilkoszewska uważa, że obecna władza nie może liczyć na bezmyślne wykonywanie poleceń przez ludzi, którzy znają się na prawie i nie zamierzą być jedynie potakiwaczami.
Najlepiej byłoby, gdybyśmy nic nie robili, położyli uszy po sobie, byli bezmyślnymi wykonawcami poleceń z góry. Tak nie jest, gdybyśmy nie byli niezależni, nie myśleli i nie potrafili interceptować prawa to można byłoby nas zastąpić komputerami
— powiedziała rzecznik „Ad Vocem”.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Sędzia Andrzejewski: To jest obrona konieczna to, co zrobiłem. Tego jeszcze nie było. Myśmy przebili dzisiaj PRL
Nie trzeba się bać
Prokurator wskazała, że najważniejsze instytucji wymiaru sprawiedliwości uznały, że Dariusz Barski w dalszym ciągu jest legalnym Prokuratorem Krajowym: Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. W sposób szczególny zaś na uznanie zasługuje zdecydowane i jasne stanowisko wiceprzewodniczącego TS Piotra Andrzejewskiego.
Jestem pełna podziwu dla sędziego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego, który pomimo wieku i zapewne też zmęczenia, związanego z tymi wszystkimi sprawami, nie odstąpił z drogi obranej jeszcze w PRL-u. Idzie drogą prawa, drogą tego, co jest słuszne. (…) Wydaje się, że sędzia Andrzejewski ma w sobie taki niesłychany wewnętrzny kompas, kompas sprawiedliwości, kompas uczciwości, pomijając oczywiście oczywistość, czyli wiedzę i umiejętność prawidłowego interpretowania prawa
— oceniała Tryfon-Wilkoszewska, wobec której prowadzone jest dziś postępowanie dyscyplinarne w związku z odmową wykonywania przez nią nielegalnych poleceń uzurpatorów w jej jednostce prokuratury.
Ostatnia czynność w postępowaniu dyscyplinarnym przed etapem sądowym miała miejsce w kwietniu. W tym czasie rzecznik dyscyplinarny zgubił moje wyjaśnienia. W ogóle nie ustosunkował się do moich wniosków dowodowych. Dopiero w październiku czy listopadzie udało się odnaleźć moje wyjaśnienia
— opowiedziała gość Radia Wnet.
Należy dodać, że zarówno były prezydent RP Andrzej Duda, jaki i obecny Karol Nawrocki nie za legalnego Prokuratora Krajowego uznają jedynie Dariusza Barskiego.
CZYTAJ TAKŻE:
— Potężny cios w „bodnarowców”! TK uznał, że odsunięcie Barskiego z urzędu Prokuratora Krajowego było niezgodne z konstytucją
— Sąd Najwyższy orzekł. Dariusz Barski Prokuratorem Krajowym! Przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie prawnie skuteczne
— KPRP po spotkaniu prezydenta Nawrockiego z prok. Dariuszem Barskim: „Jest jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym”
Robert Knap/Radio Wnet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750835-rosnie-opor-prokuratorow-i-sedziow-wobec-korneluka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.