Z ujawnionego w mediach grafika dyżurów sędziów Sądów Okręgowego w Warszawie ma wynikać, że został on zmieniony kilka dni temu. Czy dlatego, że sędzia, która miała zajmować się kolejnym wnioskiem o ENA Marcina Romanowskiego, zrobić tego nie mogła? Nic takiego. „Telefonicznie potwierdziłem, że pani sędzia, która pierwotnie była umieszczona w grafiku dyżurów (zmienionym 13.01.26 r.) pełni dzisiaj służbę, a jej sprawy się odbywają zgodnie z planem” - napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.
Prokuratura za wszelką cenę, nie licząc się z przepisami i regulaminami, chce dopaść posła PiS Marcina Romanowskiego. Pierwszy Europejski Nakaz Aresztowania wobec posła, któremu Węgry udzieliły politycznego azylu, został uchylony.
Prokuratorzy Waldemara Żurka przygotowali kolejny, choć aby sąd mógł go rozpatrzeć, musiałyby zajść nowe okoliczności w sprawie. O takich jak na razie nie wiadomo. Być może z tego względu potrzebny był „żurkowcom” zaufany sędzia, który kłopotów robić nie będzie.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Pawełczyk-Woicka: Zamierzam podnieść sprawę sędziego Łubowskiego w czasie obrad KRS. Musi być wyjaśniona
„Żadne przyczyny obiektywne”
Kolejnym wnioskiem o Europejski Nakaz Aresztowania nie tylko nie będzie zajmował się sędzia Dariusz Łubowski - odsunięty za krytykę władz - ale także żaden sędzia wylosowany. Sprawa miała trafić do sędziego dyżurnego według funkcjonującego grafiku, ale i ten nie okazał się właściwy, więc grafik zmieniono kilka dni temu. Czy dlatego, że zaistniała kolizja spraw, czy sędzia miała w tym samym czasie inne czynności, albo miała być nieobecna? Nic takiego.
Właśnie telefonicznie potwierdziłem, że pani sędzia, która pierwotnie była umieszczona w grafiku dyżurów (zmienionym 13.01.26 r.) pełni dzisiaj służbę, a jej sprawy się odbywają zgodnie z planem.
Oznacza to, że nie istniały żadne przyczyny obiektywne (np. sytuacje życiowe), które byłyby przesłanką zmiany sędziego w ustalanym znacznie wcześniej grafiku dyżurów, a tym samym że doszło do zmiany sędziego w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o ENA za posłem Romanowskim po wyłączeniu sędziego Dariusza Lubowskiego bez racjonalnych podstaw
— napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.
W efekcie sprawa trafiła do sędzi Izabeli Ledzion, która w przeszłości wspierała inicjatywy przeciwko ministerstwu sprawiedliwości, kierowanemu przez Zbigniewa Ziobro.
CZYTAJ TAKŻE: Sprawą ENA Romanowskiego zajmie się sędzia dyżurny - zmieniono grafik. Ziobro: Polska Tuska to totalitarny reżim, ofiarą może być każdy
Robert Knap/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750828-lewandowski-potwierdzil-telefonicznie-obecnosc-sedzi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.