Podczas minionej kampanii prezydenckiej głośna była sprawa eksmisji rodziny z 6-letnim dzieckiem z lokalu komunalnego w Warszawie, ponieważ dochody rodziny przekroczyły o ponad 200 złotych kryteria najmu komunalnego. Rafał Trzaskowski, włodarz stolicy i ówczesny kandydat na prezydenta zapewniał, że „nie będzie żadnej eksmisji”. Tymczasem portal Niezależna.pl dotarł do informacji, że 13 stycznia wspomniana rodzina dostała wyrok eksmisji.
Temat wspomnianej rodziny pojawił się m.in. w debacie prezydenckiej organizowanej przez TVP w likwidacji, która miała miejsce 23 maja 2025 roku.
Chcę wrócić do sprawy 6-cioletniego chłopca i jego rodziców, których pan jako prezydent miasta zmusił do eksmisji z lokalu komunalnego. Rozprawa eksmisyjna odbywa się 29 maja. Podobnie jak przy Marszałkowskiej 66, może pan jeszcze wykazać się odrobiną przyzwoitości. Skoro dodawać pan nie umie i analizować mojego kontraktu podatkowego, to może chociaż odrobinę przyzwoitości pan znajdzie? Czy ujmie się pan za 6-cioletnim chłopcem i jego rodziną?
— pytał wówczas Rafała Trzaskowskiego jego kontrkandydat Karol Nawrocki.
Ta decyzja została wstrzymana. Nie było żadnej eksmisji i nie będzie eksmisji. Dlatego, że tej rodzinie zostało zaproponowane inne mieszkanie w tańszym budownictwie na najem. To jest dokładnie to, co ja robię
— deklarował w odpowiedzi Rafał Trzaskowski.
„Rodzina dostała wyrok eksmisji”
Tymczasem teraz portal Niezależna.pl ujawnił, że 13 stycznia warszawski Sąd Rejonowy wydał wyrok eksmisji dla wspomnianej rodziny.
Manipulacja miasta i prezydenta Trzaskowskiego potwierdziła się 13 stycznia. Rodzina dostała wyrok eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego, czyli na bruk. A podobno nie ma takiej możliwości w mieście stołecznym. Sprawa z maja została zawieszona pod presją mediów i kampanii wyborczej na pół roku, po czym została wznowiona i mamy wynik. To obraz empatii i społecznej twarzy prezydenta Trzaskowskiego
— podkreśliła w rozmowie z portalem Niezależna.pl Urszula Żurańska z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów im. Jolanty Brzeskiej.
Rodzina zamierza się odwołać od uderzającego w nią wyroku.
„Jak zwykle kłamał”
Na całą sprawę i kwestię braku wiarygodności prezydenta Warszawy na platformie X zwrócił Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Pamiętacie 6-latka, którego z rodziną chciała eksmitować ekipa Trzaskowskiego? Podczas debaty z Karola Nawrockiego Trzaskowski obiecał, że problem rozwiąże, zaproponuje inny lokal. Jak zwykle kłamał. Ratusz pozwu nie wycofał. Sąd nakazał właśnie eksmisję
— napisał na platformie X Sebastian Kaleta.
