„Absolutnie służby specjalne nie były zaangażowane w kampanię wyborczą” - przekonywał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak na antenie Polsat News, odnosząc się do stanowiska prezydenta Karola Nawrockiego, który domaga się wyjaśnień ws. przecieków podczas wyborów prezydenckich.
Minister został zapytany o wczorajsze spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Głowa państwa odbyła rozmowę z szefami służb oraz Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, a także Tomaszem Siemoniakiem.
To spotkanie było bardzo merytoryczne z agendą, […] twardo, ale grzecznie. Ja się nie spodziewałem, że tutaj będziemy jakoś heheszkować sobie, ani też się nie spodziewałem, że to - jak pan redaktor mówił - będzie siekiera [wisiała]. To było tak pośrodku, normalna rozmowa jaka powinna się w państwie odbywać
— powiedział.
Kampania wyborcza a służby
Podczas rozmowy poruszona została kwestia wyborów prezydenckich. Prezydent domaga się, żeby sprawa przecieków do mediów została wyjaśniona. Również przypadek finansowania kampanii Rafała Trzaskowskiego.
Mogę to powiedzieć, bo też publicznie wiele razy na ten temat mówiłem: absolutnie służby specjalne nie były zaangażowane w kampanię wyborczą i też takie rzeczy od szefów służb bezpośrednio, po oficersku prezydent usłyszał, jak te sytuacje wyglądały
— zaznaczył Siemoniak.
Przede wszystkim przekazaliśmy taką informację, że każda z tych spraw jest przedmiotem badania prokuratury. Po prostu prokuratura tym się zajmuje. To nie jest tak, że powiedzieliśmy „nic się nie stało” i tyle. Prokuratura każdą ze spraw podnoszonych przez prezydenta bada. Więc tutaj prokuratorzy, ewentualnie sąd kiedyś, ocenią te sytuacje. Czy to uspokoiło prezydenta? Trudno mi powiedzieć
— dodał.
Budżet na 2026 rok
Co z budżetem na 2026 rok?
Ten budżet nie jest zły, to jest naprawdę dobry budżet i w kwestiach bezpieczeństwa, bo to też jest rekordowy budżet na obronę, rekordowy budżet na służby z tymi poprawkami, więc zobaczymy. Prezydent na pewno będzie się w tych kwestiach wypowiadał
— odpowiedział Siemoniak.
Polska 2050 - wybory przewodniczącego
Minister został zapytany czy sprawą nieudanych wyborów na przewodniczącego Polski 2050 zajmie się ABW?
Uważam, że powinna to sprawdzić policja, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Jestem bardzo zdystansowany do tego, żeby służby specjalne się angażowały w partyjne wybory w jakikolwiek sposób
— zakończył minister.
