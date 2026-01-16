Poseł KO Witold Zembaczyński jest zachwycony, że wkrótce polski rynek zaleje żywność z krajów Mercosur. „Teraz czas na to, żeby polski konsument miał tanią, dobrą, dostępną żywność. Niech pan pomyśli o tych interesach również konsumentów, a nie tylko jednej strony. Niech pan przestanie robić politykę na rolnikach” - powiedział w Kanale Zero do posła Michała Wawera z Konfederacji. Pytanie, jak zamierza on przekonać Donalda Tuska, który 3 miesiące temu oświadczył, że nie chce, aby Polacy kupowali żywność z krajów Ameryki Południowej, bo on tego na pewno robić nie będzie.
Zembaczyński powiedział podczas „Ligi Debat” w Kanale Zero, że polski konsument będzie mieć dostęp do taniej i dobrej żywności, a taką rzekomo zapewnia podpisana przez Brukselę umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej. W ocenie frontmana Koalicji Obywatelskiej nie można przecież kierować się interesami tylko jednej grupy społecznej - rolników. Zembaczyński miał jednak odpowiedzieć na pytanie posła Michała Wawera z Konfederacji, który chciał się dowiedzieć, co teraz z umową UE-Mercosur zamierza zrobić rząd Donalda Tuska?
Proste pytanie. Czy i kiedy rząd Donalda Tuska zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej porozumienia z Mercosur?
— chciał się dowiedzieć poseł Michał Wawer z Konfederacji. Jasnej odpowiedzi ze strony posła Zembaczyńskiego nie było, ale to, co powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej, mogło zaskoczyć chyba samego Donalda Tuska. Zembaczyński przekonywał, że umowa z Mercosur jest bardzo dobra, ponieważ daje dostęp do taniej żywności. A rolnicy? Cóż, oni nie są tacy ważni.
Rzeczywiście jest taka droga i zapowiadał to minister Krajewski. Proszę nie zapominać, że to pana prawicowi koledzy doprowadzili do tego, że Mercosur obowiązuje. A teraz powiem coś, co powinien pan wziąć sobie do serca, nie takiego fajnego jak moje tutaj w klapie, ale do tego własnego i mam nadzieję, że jest po właściwej stronie.
Niech pan nie zapomina, że każda umowa międzynarodowa, którą podejmuje Unia Europejska, jest również w korzyści europejskich konsumentów. Czemu pan myśli tylko o jednej stronie tej umowy? Czemu pan myśli tylko o rolnikach? Są bardzo ważni, ich interes jest dla nas święty, ale niech pan pamięta, że jest również konsumentem. Dla pana jako konsumenta powinno się liczyć to, żeby pan miał tanią żywność, zdrową żywność, bezpieczeństwo żywnościowe i żeby rynek europejski był konkurencyjny
— oświadczył szczerze poseł Zembaczyński.
Konsument Zembaczyński vs konsument Tusk
Zachwalanie umowy UE-Mercosur to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Wie to nawet Donald Tusk, który choć nie podjął działań aby ją realnie zablokować, to nie odważył się nigdy by ją promować. Przed trzema miesiącami zarzekł się, że jako konsument nigdy nie kupi argentyńskiej wołowiny. Co więcej, Tusk - wbrew temu co twierdzi Zembaczyński - nie chce aby Polacy kupowali żywność z krajów Ameryki Południowej.
Zróbmy wspólnie tak, żeby oni się bali polskiej wołowiny, a nie my argentyńskiej! Ja nie kupię argentyńskiej wołowiny. Dlaczego my się obawiamy, że przyjedzie argentyńska wołowina, pokona te 1000 kilometrów i w sklepie się znajdzie i będzie atrakcyjniejsza dla Polaka? Nie, ja chcę, żeby Polacy kupowali polską wołowinę
— podkreślał w październiku 2025 r. Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami w Piotrkowie Trybunalskim. Jeden z uczestników spotkania, rolnik, wyraził swoje obawy związane z umową UE-Mercosur.
Czy Tusk zaskarży umowę z Mercosur do TSUE?
Jednak nie to jest ważne, co będzie jadł Tusk, czy też Zembaczyński. Minister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL zapowiedział, że rząd zaskarży umowę UE-Mercosur do TSUE, jako łamiącą traktatowe zasady. Okazuje się jednak, że to znów były puste obietnice, bo żadne prace w tej materii się nie toczą.
Wracam do mojego pytania. Poseł Krzysztof Mulawa wraz z poseł Anną Bryłką dokonali interwencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i dowiedzieli się tam, że nie ma planów i nie ma prac nad złożeniem przygotowaniem i złożeniem skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy rząd Donalda Tuska zamierza taką skargę złożyć?
— dopytywał poseł Wawer czołowego polityka Koalicji Obywatelskiej i członka nielegalnie działającej dziś komisji ds. Pegasusa posła Witolda Zembaczyńskiego.
Może trzeba było pójść do Ministerstwa Rolnictwa, umówić się na kontrolę poselską. Macie takie uprawnienia jako posłowie. Przepraszam, pani Bryłka chyba nie do końca, ale pan jako, jak na razie polski poseł, mimo że te ciągoty na wschód dosyć istotne, może podjąć kontrolę poselską. Umówi się pan z ministrem Krajewskim, zada mu pan te pytania. Usłyszy pan odpowiedzi
— odrzekł Zembaczyński, który najwyraźniej uznał za stosowne przypomnieć jeszcze, jak wielkim „dobrodziejstwem” jest umowa z handlowa z krajami Ameryki Południowej.
Zawsze niech pan myśli również o drugiej stronie, czyli o konsumentach, o tym, żebyśmy mieli tanią, dobrą, bezpieczną, zdrową żywność
— przekonywał polityk Koalicji Obywatelskiej, ale poseł Wawer z Konfederacji nie dawał za wygraną.
Panie pośle, drążę dalej. Prawo do złożenia skargi w TSUE ma premier, czyli to kancelaria premiera jest właściwym miejscem, żeby pytać, czy taka skarga jest przygotowywana. A od pana Krajewskiego i od jego kolegów z PSL-u, to my już usłyszeliśmy, że oni jedyne co robią, to składają wniosek w tym Parlamencie Europejskim o to, żeby skierować wniosek o opinię do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie zgodności. To jest dużo słabszy środek. To co powinien zrobić pan Tusk, to złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A w tej sprawie jakoś cisza i jakoś żadnych prac nie widać. Czy będzie taka skarga złożona?
— uświadomił Zembaczyńskiego Wawer, który w odpowiedzi kolejny raz zachwalał Mercosur.
Pana prawicowi koledzy mieli zbudować mniejszość blokującą z panią Meloni, jak widać, zatrzasnęła przed wami drzwi, więc czas na te wszystkie hocki klocki już minął. Teraz czas na to, żeby polski konsument miał tanią, dobrą, dostępną żywność. Niech pan pomyśli o tych interesach również konsumentów, a nie tylko jednej strony. Niech pan przestanie robić politykę na rolnikach, a jak ma jakieś pytania, to drzwi do ministerstwa są otwarte. Nawet ma pan tutaj wspaniałego przedstawiciela PSL-u. No co szkodzi wziąć i zapytać?
— oświadczył poseł Zembaczyński.
Panie pośle, jeszcze raz. Skargę do Trybunału Sprawiedliwości składa premier, nie odpowiedział pan na moje pytanie. Proszę powiedzieć, czy premier zamierza złożyć skargę w imieniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości? Jeżeli nie zamierza, to proszę uczciwie powiedzieć, że nie zamierza
— nie dawał za wygraną Michał Wawer.
Proszę zadawać te pytania prezesowi Rady Ministrów, a jeżeli pan nie usłyszał odpowiedzi, to być może źle pan zadał pytanie, albo pod niewłaściwym adresem. Niech pan teraz nie udaje, że będzie zbawiał Polskę przed Mercosur. Myśmy swój sprzeciw wygenerowali. Podtrzymujemy ten sprzeciw, wykorzystamy wszelkie środki prawne po to, żeby chronić rolników i jeżeli będą jakiekolwiek wahania, na przykład na cenie jajek do około 5 proc. uruchomione
— odpowiedział Zembaczyński.
Kierowaliśmy to pytanie do premiera. Właśnie wczoraj była interwencja w kancelarii premiera. Gdyby premier miał odwagę porozmawiać z naszymi posłami, to by mógł im udzielić twarzą w twarz odpowiedzi. Wystawił za to jako tarczę jakąś biedną panią, która jedyne co potrafiła powiedzieć, to to, że nie są prowadzone takie prace, co już dużo mówi. Pan tutaj nie potrafił też odpowiedzieć, czy taka skarga będzie złożona, czy nie będzie złożona. I fakt, że premier Tusk, jego kancelaria nie szykują skargi do Trybunału Sprawiedliwości na porozumienie z Mercosur, pokazuje, że pan premier niestety od samego początku grał z Brukselą
— podsumował słowne starcie z Zembaczyńskim Wawer.
Robert Knap/Kanał Zero/X
