„Gdy byłem rzecznikiem rządu, to w sytuacjach kryzysowych odprawy prezydenta, premiera, służb, prezydenta ze służbami, potrafiły się odbywać codziennie” – powiedział Piotr Müller na antenie Telewizji wPolsce24.
Prezydent Karol Nawrocki przez blisko trzy godziny rozmawiał 15 stycznia z szefami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, a także z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.
Piotr Müller był pytany przez Marcina Wikłę na antenie Telewizji wPolsce24 o postawę Donalda Tuska w kwestii kontaktów służb specjalnych i prezydenta Karola Nawrockiego.
Donald Tusk będzie dalej politycznie grał służbami. Widać, że w formie przyzwoitek było dwóch…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750819-tylko-u-nas-muller-tusk-bedzie-dalej-gral-sluzbami