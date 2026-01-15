PILNE

Przewodniczący komisji wyborczej Polski 2050 podał się do dymisji. Powód? Robert Sitnik przekonuje, że nie jest związany z wyborami

  • Polityka
  • opublikowano:
Przewodniczący komisji wyborczej Polski 2050 Maurycy Przyrowski podał się do dymisji – przekazał PAP sekretarz generalny partii Robert Sitnik. / autor: Fratria
Przewodniczący komisji wyborczej Polski 2050 Maurycy Przyrowski podał się do dymisji – przekazał PAP sekretarz generalny partii Robert Sitnik. / autor: Fratria

Przewodniczący komisji wyborczej Polski 2050 Maurycy Przyrowski podał się do dymisji – przekazał PAP sekretarz generalny partii Robert Sitnik. Zaznaczył, że decyzja Przyrowskiego wynika z powodów osobistych i nie ma związku z unieważnioną II turą głosowania na szefa partii.

Zrezygnował z powodów osobistych, nic mi o tym nie wiadomo, by miało to coś wspólnego (z unieważnionymi wyborami – PAP)

— powiedział Sitnik.

Dodał, że obecnie nie ma kandydatów na jego stanowisko oraz że pozostali członkowie komisji nie zamierzają rezygnować, bo „nie mają powodu, żeby rezygnować”.

Unieważnione głosowanie

W poniedziałek ponad 800 uprawnionych działaczy Polski 2050 wybierało w drugiej turze liderkę ugrupowania. O stanowisko ubiegały się ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Głosowanie to zostało jednak unieważnione z powodu problemów technicznych, a sprawa została zgłoszona do ABW oraz Prokuratury Krajowej.

W piątek Rada Krajowa partii ma zdecydować, czy powtórzyć drugą turę wyborów przewodniczącego Polski 2050, czy przeprowadzić całą procedurę wyborczą od początku.

Jako pierwszy o rezygnacji szefa komisji wyborczej Polski 2050 informował Onet.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych