W studiu Polsat News doszło do ogromnej awantury. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak zarzuciła posłance Razem Marcelinie Zawiszy, że jest „po stronie PiS-u”, a nie „po stronie obywateli” i kazała jej się w studiu przesiąść na stronę Prawa i Sprawiedliwości. „Co państwo zrobiliście przez dwa lata, żeby ludzie mieli szybszy dostęp do systemu sprawiedliwości?” - pytała Zawisza.
Pawliczak jednak trudne pytanie próbowała zbyć oskarżeniami o „wspieranie PiS-u”.
Dla pani poseł istnieje tylko PiS i Platforma, PiS i Platforma, a obywatele to już naprawdę guzik państwa obchodzą
— wskazała posłanka Razem.
Niech pani nie opowiada głupot, bo wygrała pani wybory i oszukała pani wyborców tylko dlatego, że startowała pani z listy partii, która deklarowała, że nie będzie popierać PiS. A dzisiaj stoi pani po stronie PiS-u, głosuje pani często w ten sposób
— atakowała Pawliczak.
Wówczas w studiu doszło do straszliwej awantury, w której trudno w ogóle zrozumieć słowa.
CZYTAJ TAKŻE: Zawisza pyta Tuska o spotkania z lobbystami ws. ustawy o PIP. „Polska to nie jest republika bananowa, tylko demokratyczny kraj”
Partyjne utarczki
Prowadzącą rozmowę Agnieszka Gozdyra zauważyła, że Karolina Pawliczak zarzuca innej posłance zdradę wyborców, a przecież to ona zamieniła Lewicę na Koalicję Obywatelską, natomiast Marcelina Zawisza była w Razem.
Ja nie zmieniłam partii
— zauważyła Zawisza.
Pawliczak popisała się typowym dla KO przeświadczeniem, że rolą mniejszych partii jest po prostu bycie w koalicji, ponieważ przekonywała, że ciągle jest w tym samym obozie i przekonywała, że Razem powinno było wystartować we własnym komitecie wyborczym.
Zawisza tłumaczyła natomiast, że jej formacja nigdy nie należała do rządu, ponieważ ten nie chciał dofinansować systemu ochrony zdrowia, polskiej nauki i mieszkalnictwa.
Generalnie powinnam latać na pasku Tuska tak jak pani, wtedy byłoby pięknie
— wskazała.
To jednak nie był koniec awantury. Posłanka KO zarzuciła Razem, że zabrała 200 tysięcy z partyjnej kasy, co wywołało kolejną burzliwą wymianę, którą trudno było zrozumieć. Sytuacja ta wywołała śmiech innych posłów obecnych w studiu.
Podsumowanie
Marcelina Zawisza i Karolina Pawliczak starły się w studiu Polsat News. Pomiędzy posłankami doszło do burzliwej kłótni.
Adrian Siwek/Polsat News/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750804-pawliczak-zarzucila-zawiszy-wspieranie-pis-u-mocna-riposta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.