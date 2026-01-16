WIDEO

Awantura! Pawliczak zarzuciła Zawiszy wspieranie PiS-u. Posłanka Razem zadrwiła: "Powinnam latać na pasku Tuska tak, jak pani"

Doszło do awantury miedzy Marceliną Zawiszą a Karoliną Pawliczak. / autor: Fratria
Doszło do awantury miedzy Marceliną Zawiszą a Karoliną Pawliczak. / autor: Fratria

W studiu Polsat News doszło do ogromnej awantury. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak zarzuciła posłance Razem Marcelinie Zawiszy, że jest „po stronie PiS-u”, a nie „po stronie obywateli” i kazała jej się w studiu przesiąść na stronę Prawa i Sprawiedliwości. „Co państwo zrobiliście przez dwa lata, żeby ludzie mieli szybszy dostęp do systemu sprawiedliwości?” - pytała Zawisza.

Pawliczak jednak trudne pytanie próbowała zbyć oskarżeniami o „wspieranie PiS-u”.

Dla pani poseł istnieje tylko PiS i Platforma, PiS i Platforma, a obywatele to już naprawdę guzik państwa obchodzą

— wskazała posłanka Razem.

Niech pani nie opowiada głupot, bo wygrała pani wybory i oszukała pani wyborców tylko dlatego, że startowała pani z listy partii, która deklarowała, że nie będzie popierać PiS. A dzisiaj stoi pani po stronie PiS-u, głosuje pani często w ten sposób

— atakowała Pawliczak.

Wówczas w studiu doszło do straszliwej awantury, w której trudno w ogóle zrozumieć słowa.

Partyjne utarczki

Prowadzącą rozmowę Agnieszka Gozdyra zauważyła, że Karolina Pawliczak zarzuca innej posłance zdradę wyborców, a przecież to ona zamieniła Lewicę na Koalicję Obywatelską, natomiast Marcelina Zawisza była w Razem.

Ja nie zmieniłam partii

— zauważyła Zawisza.

Pawliczak popisała się typowym dla KO przeświadczeniem, że rolą mniejszych partii jest po prostu bycie w koalicji, ponieważ przekonywała, że ciągle jest w tym samym obozie i przekonywała, że Razem powinno było wystartować we własnym komitecie wyborczym.

Zawisza tłumaczyła natomiast, że jej formacja nigdy nie należała do rządu, ponieważ ten nie chciał dofinansować systemu ochrony zdrowia, polskiej nauki i mieszkalnictwa.

Generalnie powinnam latać na pasku Tuska tak jak pani, wtedy byłoby pięknie

— wskazała.

To jednak nie był koniec awantury. Posłanka KO zarzuciła Razem, że zabrała 200 tysięcy z partyjnej kasy, co wywołało kolejną burzliwą wymianę, którą trudno było zrozumieć. Sytuacja ta wywołała śmiech innych posłów obecnych w studiu.

Podsumowanie

Marcelina Zawisza i Karolina Pawliczak starły się w studiu Polsat News. Pomiędzy posłankami doszło do burzliwej kłótni.

Adrian Siwek/Polsat News/X

