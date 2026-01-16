„Dobrze powiedziane. W punkt!” - napisał premier Węgier Viktor Orban, komentując diagnozę prezydenta Karola Nawrockiego, który stwierdził, że sprawa Grenlandii powinna zostać rozwiązana pomiędzy USA a Danią.
Prezydent Karol Nawrocki był pytany na briefingu prasowym w Londynie, po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem o sprawę Grenlandii.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę ze strategicznego znaczenia Grenlandii
— wskazał.
Liczę, że ta sprawa rozwiąże się na drodze dyplomatycznej pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych (Donaldem Trumpem – PAP) a panią premier Danii (Mette Frederiksen - PAP)
— powiedział prezydent.
Jak mówił, jeśli na sprawę Grenlandii spojrzy się w sposób „strategiczny”, „geopolityczny” oraz weźmie się pod uwagę zagrożenie płynące ze strony Rosji i rywalizacji gospodarczej ze strony Chin, wówczas zobaczy się, że „Grenlandia jest bardzo ważnym, strategicznym miejscem i wymaga poszerzonej dyskusji, oczywiście w rygorach partnerstwa”.
Reakcja Orbana
Wypowiedź polskiego prezydenta skomentował w mediach społecznościowych premier Węgier Viktor Orban.
Dobrze powiedziane. W punkt!
— zaznaczył.
Podsumowanie
Premier Węgier Viktor Orban zgodził się ze stanowiskiem prezydenta Karola Nawrockiego, że sprawa Grenlandii powinna zostać rozstrzygnięta dyplomatycznie przez USA i Danię.
