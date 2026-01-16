Prezydent Nawrocki podzielił się swoją diagnozą dotyczącą przyszłości Grenlandii. Orban: "Dobrze powiedziane. Dobry punkt!

  • Polityka
  • opublikowano:
Premier Węgier Viktor Orban zgodził się ze stanowiskiem prezydenta Karola Nawrockiego ws. Grenlandii. / autor: Fratria
Premier Węgier Viktor Orban zgodził się ze stanowiskiem prezydenta Karola Nawrockiego ws. Grenlandii. / autor: Fratria

Dobrze powiedziane. W punkt!” - napisał premier Węgier Viktor Orban, komentując diagnozę prezydenta Karola Nawrockiego, który stwierdził, że sprawa Grenlandii powinna zostać rozwiązana pomiędzy USA a Danią.

Prezydent Karol Nawrocki był pytany na briefingu prasowym w Londynie, po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem o sprawę Grenlandii.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę ze strategicznego znaczenia Grenlandii

— wskazał.

Liczę, że ta sprawa rozwiąże się na drodze dyplomatycznej pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych (Donaldem Trumpem – PAP) a panią premier Danii (Mette Frederiksen - PAP)

— powiedział prezydent.

Jak mówił, jeśli na sprawę Grenlandii spojrzy się w sposób „strategiczny”, „geopolityczny” oraz weźmie się pod uwagę zagrożenie płynące ze strony Rosji i rywalizacji gospodarczej ze strony Chin, wówczas zobaczy się, że „Grenlandia jest bardzo ważnym, strategicznym miejscem i wymaga poszerzonej dyskusji, oczywiście w rygorach partnerstwa”.

Reakcja Orbana

Wypowiedź polskiego prezydenta skomentował w mediach społecznościowych premier Węgier Viktor Orban.

Dobrze powiedziane. W punkt!

— zaznaczył.

Podsumowanie

Premier Węgier Viktor Orban zgodził się ze stanowiskiem prezydenta Karola Nawrockiego, że sprawa Grenlandii powinna zostać rozstrzygnięta dyplomatycznie przez USA i Danię.

CZYTAJ TAKŻE:

Szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii w Białym Domu. „Nie udało nam się zmienić stanowiska USA”; „Chcemy wzmocnić naszą współpracę”

Czy Polska wyśle żołnierzy na Grenlandię? Jest jednoznaczna odpowiedź Donalda Tuska: „Nie, nie planujemy”

Nietypowy sposób trafienia do Grenlandczyków. Biały Dom opublikował… mema. „Dokąd, grenlandzki człowieku?”

Duńskie media szeroko komentują rozmowy w USA ws. Grenlandii. Do porozumienia nie doszło, ale „katastrofa nie nastąpiła”

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych