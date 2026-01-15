„Ponad 80 lat od zakończenia II wojny światowej niemiecki dług reparacyjny nie został Polsce spłacony” - mówił prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że odpowiedzialność nie ulega przedawnieniu. Wyciągam rękę do współpracy, licząc na odwzajemnienie tego podejścia - oświadczył.
Prezydent podczas noworocznego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym nawiązał kwestii reparacji wojennych. Wyraził nadzieję, że „uda się znaleźć rozwiązanie dla niezamkniętych spraw dotyczących przeszłości”.
Poza odpowiedzialnością prawną jest jeszcze odpowiedzialność moralna, polityczna i finansowa, które nie ulegają przedawnieniu. Ponad 80 lat od zakończenia II wojny światowej niemiecki dług reparacyjny nie został Polsce spłacony. Wyciągam rękę do współpracy, licząc na odwzajemnienie tego podejścia
— powiedział.
Konkretna propozycja
Prezydent przypomniał, że podczas ubiegłorocznej wizyty w Berlinie przedstawiał konkretne propozycje w sprawie reparacji.
Rosnące wydatki obronne Niemiec mogłyby zostać wykorzystane na zakup najnowocześniejszego sprzętu, w tym sprzętu amerykańskiego, który następnie zostałby przekazany Polsce. Mój kraj jako kluczowe państwo wschodniej flanki NATO stabilizuje bezpieczeństwo regionu, w tym także bezpieczeństwo Niemiec
— powiedział Nawrocki.
Podsumowanie
Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że niemiecki dług reparacyjny wobec Polski cały czas nie został spłacony. Przypomniał o swojej propozycji dotyczącej zakupy sprzętu wojskowego.
Adrian Siwek/PAP
