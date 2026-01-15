WIDEO

Prezydent Nawrocki nie ustępuje: "Niemiecki dług reparacyjny nie został Polsce spłacony. Wyciągam rękę do współpracy"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezydent Karol Nawrocki zauważył, że niemiecki dług reparacyjny cały czas nie został spłacony. / autor: prezydent.pl
Ponad 80 lat od zakończenia II wojny światowej niemiecki dług reparacyjny nie został Polsce spłacony” - mówił prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że odpowiedzialność nie ulega przedawnieniu. Wyciągam rękę do współpracy, licząc na odwzajemnienie tego podejścia - oświadczył.

Prezydent podczas noworocznego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym nawiązał kwestii reparacji wojennych. Wyraził nadzieję, że „uda się znaleźć rozwiązanie dla niezamkniętych spraw dotyczących przeszłości”.

Poza odpowiedzialnością prawną jest jeszcze odpowiedzialność moralna, polityczna i finansowa, które nie ulegają przedawnieniu. Ponad 80 lat od zakończenia II wojny światowej niemiecki dług reparacyjny nie został Polsce spłacony. Wyciągam rękę do współpracy, licząc na odwzajemnienie tego podejścia

— powiedział.

Konkretna propozycja

Prezydent przypomniał, że podczas ubiegłorocznej wizyty w Berlinie przedstawiał konkretne propozycje w sprawie reparacji.

Rosnące wydatki obronne Niemiec mogłyby zostać wykorzystane na zakup najnowocześniejszego sprzętu, w tym sprzętu amerykańskiego, który następnie zostałby przekazany Polsce. Mój kraj jako kluczowe państwo wschodniej flanki NATO stabilizuje bezpieczeństwo regionu, w tym także bezpieczeństwo Niemiec

— powiedział Nawrocki.

Podsumowanie

Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że niemiecki dług reparacyjny wobec Polski cały czas nie został spłacony. Przypomniał o swojej propozycji dotyczącej zakupy sprzętu wojskowego.

Adrian Siwek/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

