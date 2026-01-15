„Polska powinna stanąć na czele obozu reformy Unii Europejskiej otwartego na wszystkie państwa, które nie zgadzają się na kontynuację dotychczasowych polityk” - ocenił prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z Korpusem Dyplomatycznym.
Prezydent podczas wystąpienia mówił m.in. o Unii Europejskiej, którą porównał do gasnącej gwiazdy. Podkreślił jednak, że chciałby, aby uniknęła ona tego scenariusza. Skrytykował m.in. umowę z państwami Mercosur, Zielony Ład, tendencje centralistyczne czy politykę migracyjną.
Uważam, że Polska powinna stanąć na czele obozu reformy Unii Europejskiej, otwartego na wszystkie państwa, które nie zgadzają się na kontynuację dotychczasowych polityk, a jednocześnie nie chcą być zaliczone do grona przeciwników samej idei Zjednoczonej Europy
— powiedział prezydent Nawrocki.
Zdrowe zasady
Podkreślił, że zależy mu na „integracji europejskiej, ale opartej o zdrowe zasady”, a także, że chce „silnej Polski w zdrowej UE”.
Będę zachęcał do takiego podejścia rząd Rzeczypospolitej Polskiej z panem premierem, z panem wicepremierem i ze wszystkimi ministrami
— mówił prezydent.
Podsumowanie
Prezydent Karol Nawrocki ocenił, że Polska powinna stanąć na czele obozu reformy Unii Europejskiego. Wskazał, że jej zwolennikiem integracji europejskiej, ale na zdrowych zasadach.
