Czas przywrócić zdrowe zasady wspólnoty. Prezydent Nawrocki: "Polska powinna stanąć na czele obozu reformy Unii Europejskiej"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej / autor: KPRP/Łukasz Błasikiewicz
Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania noworocznego z szefami misji dyplomatycznych akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej / autor: KPRP/Łukasz Błasikiewicz

Polska powinna stanąć na czele obozu reformy Unii Europejskiej otwartego na wszystkie państwa, które nie zgadzają się na kontynuację dotychczasowych polityk” - ocenił prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z Korpusem Dyplomatycznym.

Prezydent podczas wystąpienia mówił m.in. o Unii Europejskiej, którą porównał do gasnącej gwiazdy. Podkreślił jednak, że chciałby, aby uniknęła ona tego scenariusza. Skrytykował m.in. umowę z państwami Mercosur, Zielony Ład, tendencje centralistyczne czy politykę migracyjną.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki na spotkaniu z dyplomatami: „Bezpieczeństwo jest poddawane ciągłym próbom, a pokój nie jest dany raz na zawsze”

Uważam, że Polska powinna stanąć na czele obozu reformy Unii Europejskiej, otwartego na wszystkie państwa, które nie zgadzają się na kontynuację dotychczasowych polityk, a jednocześnie nie chcą być zaliczone do grona przeciwników samej idei Zjednoczonej Europy

— powiedział prezydent Nawrocki.

Zdrowe zasady

Podkreślił, że zależy mu na „integracji europejskiej, ale opartej o zdrowe zasady”, a także, że chce „silnej Polski w zdrowej UE”.

Będę zachęcał do takiego podejścia rząd Rzeczypospolitej Polskiej z panem premierem, z panem wicepremierem i ze wszystkimi ministrami

— mówił prezydent.

Podsumowanie

Prezydent Karol Nawrocki ocenił, że Polska powinna stanąć na czele obozu reformy Unii Europejskiego. Wskazał, że jej zwolennikiem integracji europejskiej, ale na zdrowych zasadach.

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych