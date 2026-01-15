Polskie MSZ wezwało dzisiaj ambasadora Iranu w związku z trwającymi w tym kraju od dwóch tygodni gwałtownymi protestami społecznymi. Resort poinformował, że w przekazanym ambasadorowi stanowisku podkreślono zaniepokojenie wobec reakcji irańskich władz, zwłaszcza rosnącą liczbą ofiar i aresztowanych.
Resort dyplomacji we wpisie na platformie X poinformował, że „w dniu 15 stycznia 2026 r. pan Eisa Kameli, ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce, został wezwany do MSZ w związku z trwającymi w Iranie od ponad dwóch tygodni gwałtownymi protestami społecznymi”.
Resort wyjaśnił, że w przekazanym ambasadorowi stanowisku podkreślono „głębokie zaniepokojenie wobec reakcji irańskich władz na ostatnie wydarzenia, zwłaszcza rosnącą liczbą ofiar i aresztowanych”.
Polska ze względu na własne doświadczenia historyczne ma pewność, że przemoc wobec przejawów wolności słowa, zrzeszania się czy pokojowych manifestacji jest niedopuszczalna i nie jest skutecznym środkiem osiągania celów politycznych
— oświadczyło MSZ.
Ministerstwo dodało, że „uznając wartość szczególnych, historycznych relacji polsko-irańskich Polska apeluje o zaprzestanie stosowania siły wobec protestujących i podjęcie dialogu”.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750800-ambasador-iranu-wezwany-do-polskiego-msz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.