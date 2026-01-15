Jak wynika z sondażu SW Research dla portalu Onet, gdyby z rekomendacji PiS przyszłym premierem miał zostać polityk poniżej 50-tego roku życia, to Polacy nie mają żadnego faworyta. Najlepszy wynik zanotował Patryk Jaki na którego wskazało 14,9 proc. respodentów.
Prezes Jarosław Kaczyński wyjawił, że w roli premiera ewentualnego przyszłego rządu osobę poniżej 50 roku życia.
Pracownia SW Research przeprowadziła sondaż dla Onetu, w którym zapytała Polaków, kto z polityków poniżej 50 roku życia mógłby zostać szefem rządu z nominacji PiS.
Najczęściej wskazywanym potencjalnym kandydatem był europoseł Patryk Jaki (14,9 proc.).
Dalsze miejsca zajęli kolejno: szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki (9,1 proc.), były minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek (7,9 proc.) oraz europoseł Tobiasz Bocheński (7,5 proc.).
Widać jednak, że wśród polityków poniżej 50 roku życia nie nie ma wyraźnego faworyta. Odpowiedzi „ktoś inny” udzieliło bowiem aż 60,6 proc. badanych.
