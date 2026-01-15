„Bezpieczeństwo kraju musi stać ponad partyjnymi grami. Czy dzisiejsze spotkanie Prezydenta Nawrockiego z szefami służb przyniesie w tym zakresie państwową normalność? Oby tak się stało” - napisał na platformie X europoseł Mariusz Kamiński, były szef MSWiA. W Pałacu Prezydenckim odbyło się dziś spotkanie Prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem i zarazem ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem–Kamyszem, ministrem–koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb.
Na początku listopada 2024 r. premier Donald Tusk zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego za to, że nie podpisał wniosków o promocję na I stopień oficerski dla 136 osób. Nawrocki odpowiedział i ujawnił, że przedstawicielowi jego kancelarii odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa podczas posiedzenia Kolegium do spraw Służb Specjalnych.
Kamiński: Zakaz był bezprawny
Po dzisiejszym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim komentatorzy mówią już o pewnym postępie.
Pan prezydent otrzymał raporty przedstawione przez szefów czterech służb, dotyczące najistotniejszych kwestii bezpieczeństwa Polski oraz zagrożeń państwa i obywateli. Rozmowy dotyczyły współpracy z służbami innych państw oraz kondycji naszych służb
— powiedział rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz podczas konferencji prasowej po spotkaniu.
Eurposeł PiS Mariusz Kamiński - w przeszłości szef MSWiA - zwrócił uwagę, że zarzewiem konfliktu między KPRM a Pałacem Prezydenckim było to, że rząd Donalda Tuska postąpił bezprawnie.
Zakaz kontaktów z Prezydentem RP wydany szefom służb specjalnych przez Tuska był bezprawny. Służby mają ustawowy obowiązek informowania Prezydenta o wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa państwa sprawach. W sytuacjach kryzysowych Prezydent Andrzej Duda osobiście odbierał od szefów służb raporty i taki jest standard w cywilizowanych krajach. Bezpieczeństwo kraju musi stać ponad partyjnymi grami. Czy dzisiejsze spotkanie Prezydenta Nawrockiego z szefami służb przyniesie w tym zakresie państwową normalność? Oby tak się stało
— napisał polityk na portalu X.
