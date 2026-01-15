Sąd Rejonowy w Kielcach częściowo uwzględnił zażalenie na decyzję prokuratury dotyczącą odpowiedzialności niektórych instytucji za śmierć Kamilka z Częstochowy. Uznał, że umorzenie postępowania przez prokuraturę było przedwczesne, bo brakuje w tej sprawie wystarczającego materiału dowodowego. Chodzi o postępowanie dotyczące zaniedbań funkcjonariuszy publicznych i sędziów z Wydziału Rodzinnego w Częstochowie.
W styczniu 2025 r. Prokuratura Regionalna w Gdańsku umorzyła postępowanie dotyczące podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez urzędników i pracowników instytucji pomocowych, którzy mieli nadzorować rodzinę Kamilka. Prokuratorzy uznali, że nie doszło do złamania prawa.
Pełnomocnicy reprezentujący rodzeństwo Kamilka nie zgodzili się z tym stanowiskiem i wnieśli zażalenie.
Początkowo miało ono trafić do Sądu Rejonowego w Częstochowie. Tamtejsi sędziowie wskazali jednak, że rozpatrywanie sprawy dotyczącej również ich współpracowników z Wydziału Rodzinnego mogłoby rodzić wątpliwości co do bezstronności. Dlatego w trybie art. 37 Kodeksu postępowania karnego sąd zwrócił się do Sądu Najwyższego z prośbą o wyznaczenie innego sądu równorzędnego. Ostatecznie sprawę skierowano do Kielc.
Sąd Rejonowy w Kielcach podczas dzisiejszego posiedzenia częściowo uwzględnił to zażalenie.
Prokuratura się nie postarała
Sędzia Tomasz Durlej podkreślił podczas konferencji prasowej, że zdaniem sądu decyzja prokuratury była przedwczesna i wymaga pogłębionej analizy. Dodał, że aby podjąć ostateczną decyzję procesową, konieczne jest zebranie szerszej bazy dowodowej, bo obecnie „brakuje jeszcze wystarczającego materiału dowodowego, w szczególności dokumentów, ale także opinii biegłego”.
Kluczowym elementem postanowienia jest uchylenie umorzenia wobec funkcjonariuszy publicznych odpowiedzialnych za nadzór nad rodziną chłopca. Sprawa powróci do prokuratury w zakresie działań sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, policji i pracowników pomocy społecznej.
Sąd widzi wyraźną potrzebę uzupełnienia materiału dowodowego dotyczącego czynności, które miały na celu ochronę zdrowia i życia małoletnich, a które mogły nie zostać wykonane mimo istniejących symptomów zagrożenia
— powiedział rzecznik kieleckiego sądu okręgowego.
Sprawa została przekazana do dalszego procedowania przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku.
Jednocześnie sąd podtrzymał decyzję prokuratora o umorzeniu postępowania w części dotyczącej nauczycieli i lekarzy.
W tym wątku kluczowa była analiza prawna, czy osoby te można uznać za funkcjonariuszy publicznych, co jest niezbędne dla stwierdzenia czynu zabronionego opisanego w artykule 231 Kodeksu karnego. Sąd nie znalazł w tym przypadku powodów do zakwestionowania decyzji prokuratorskiej
— podkreślił sędzia Durlej.
Tragedia Kamilka
Ośmioletni Kamilek zmarł 8 maja 2023 r. w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o życie. Trafił do szpitala 3 kwietnia 2023 r. po zgłoszeniu złożonym przez jego biologicznego ojca. Ze śledztwa wynika, że ojczym chłopca, Dawid B., przez kilka lat znęcał się nad nim. Przed śmiercią miał oblać go wrzątkiem i położyć na rozgrzanym piecu węglowym, powodując rozległe oparzenia głowy, klatki piersiowej i kończyn.
W czerwcu 2025 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie rozpoczął się proces w głównym wątku sprawy. W procesie odpowiadają m.in. ojczym chłopca, Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, oraz matka Kamila, Magdalena B., która odpowie m.in. za pomoc w popełnieniu tej zbrodni. Oboje pozostają w areszcie.
