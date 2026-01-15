Koalicja 13 grudnia i lewicowo-liberalne media snują opowieści o przyszłej koalicji PiS z Konfederacją czy nawet Grzegorzem Braunem. Konfederacja regularnie uderza w PiS, natomiast od pomysłów w rodzaju koalicji z Braunem odcina się, jak się okazuje, nie tylko Jarosław Kaczyński. „Ja wykluczam absolutnie” - stwierdził poseł PiS Paweł Jabłoński w programie „Tłit” WP. „To jest człowiek, który opowiadał, że ministrów Prawa i Sprawiedliwości chce powiesić” - przypomniał Jabłoński. Polityk opozycji ocenia, że sam premier Donald Tusk doskonale wie, że nie będzie żadnej koalicji PiS z Braunem. Dlaczego więc Tusk w ostatnim czasie cały czas o tym opowiada?
Prezes PiS Jarosław Kaczyński wielokrotnie ostro wypowiadał się na temat obecnej działalności i wypowiedzi Grzegorza Brauna. Potępiał m.in. wypowiedzi, w których lider Konfederacji Korony Polskiej negował Holokaust. Niedawno, pytany o ewentualną koalicję z Braunem, Kaczyński podkreślił, że z liderem KKP nigdy o tym nie rozmawiał. Prezes PiS określił Brauna jako „polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej”. Mimo to premier Donald Tusk próbuje zaklinać rzeczywistość i regularnie insynuuje, że taka koalicja będzie miała miejsce. Dlaczego to robi?
Jabłoński: Tusk wie, że nie będzie żadnej koalicji z Braunem
Pytanie, o ewentualny polityczny mariaż PiS z KKP usłyszał w Wirtualnej Polsce Paweł Jabłoński, poseł PiS.
Tusk doskonale wie, że Braun nie wejdzie z nami w żadną koalicję, że nie ma takiej możliwości. To jest człowiek, który opowiadał, że ministrów Prawa i Sprawiedliwości chce powiesić. Nie, że ścigać politycznie i tak dalej, tylko powiesić. Jak możemy mieć koalicję z kimś takim?
— pytał.
Dopytywany, czy wyklucza taką możliwość, odpowiedział:
Ja wykluczam absolutnie.
Moim zdaniem zresztą działania Brauna to jest pewnego rodzaju kreacja. Te jego poglądy się bardzo zmieniają. W jego partii są ludzie o bardzo dziwnych poglądach. W tym wielu o poglądach prorosyjskich, ale są tam też ludzie, którzy jeszcze niedawno nawoływali do tego, żeby wprowadzić małżeństwa homoseksualne. To jest absolutny konglomerat przedziwnych postaci. I teraz nagle oni idą w górę. W sondażach mówi się, że może być taki wynik wyborczy, że będzie koalicja
— powiedział poseł Jabłoński.
Nie będzie żadnej koalicji. Tusk doskonale to wie. Tusk chciałby doprowadzić do takiej sytuacji, bo on liczy na to, że się porozumie z częścią Konfederacji, tą bardziej liberalną. Nie wiem, czy tak się wydarzy. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że Konfederacja to wykluczy
— dodał.
Wykluczam absolutnie. Nie ma możliwości, żeby Braun stworzył koalicję z PiS-em - jednoznacznie deklaruje w WP poseł PiS Paweł Jabłoński. Przypomina, że Braun chciał wieszania ministrów z rządu PiS
— powiedział.
Raz „szczęść Boże”, raz „będziesz pan wisiał”
We wrześniu 2021 Grzegorz Braun z mównicy sejmowej zwrócił się do Adama Niedzielskiego - ówczesnego ministra zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego:
Będziesz pan wisiał.
Za rządów Zjednoczonej Prawicy Braun wielokrotnie wszczynał konflikty także z innymi ważnymi politykami tego ugrupowania - np. z ówczesną marszałek Sejmu Elżbietą Witek czy wicemarszałek Małgorzatą Gosiewską. W marcu 2022 r. wtargnął do Instytutu Kardiologii w Warszawie, którego dyrektorem był w tamtym czasie prof. Łukasz Szumowski. Braun próbował tam dokonać „zatrzymania obywatelskiego” byłego ministra zdrowia w rządzie PiS. Ataki Brauna na Szumowskiego i Niedzielskiego były związane z faktem, że to na ich rządy w Ministerstwie Zdrowia przypadła pandemia koronawirusa. Ugrupowanie Brauna sprzeciwiało się lockdownowi, restrykcjom i próbom przekonania Polaków do przyjmowania szczepień.
Chyba podstawową jednak sprawą, która dzieli PiS i KPP jest stosunek do Rosji i Ukrainy - a co za tym idzie również wizji bezpieczeństwa Polski.
