Ekspertka od zdrowia Demokratów dr Nisha Verma nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy mężczyźni mogą zachodzić w ciążę. „Nie wiem, jak możemy traktować poważnie ciebie i twoje twierdzenia, że jesteś człowiekiem nauki” - ocenił jej tłumaczenia Josh Hawley, senator Republikanów. Wpis w mediach społecznościowych skomentował miliarder Elon Musk. „To samo dotyczy wszystkich ssaków płci męskiej” - ocenił.
W USA podczas senackiej komisji ds. zdrowia, edukacji, pracy i emerytur doszło do gorącej dyskusji pomiędzy doradcą ds. położnictwa i ginekologii oraz zdrowia reprodukcyjnego z organizacji Lekarze na rzecz Zdrowia Reprodukcyjnego, świadek Partii Demokratycznej dr Nishą Vermą a senatorem Republikanów Joshem Hawleyem.
Gorąca dyskusja w Senacie
Polityk zapytał, czy mężczyźni mogą zajść w ciążę. Ekspertka nie chciała jednak odpowiedzieć wprost na pytanie.
Zajmuję się osobami, które nie identyfikują się jako kobiety
— odpowiedziała wymijająco.
Hawley nie odpuszczał jednak i chciał poznać odpowiedź „tak” lub „nie”.
Nauka i dowody powinny kierować medycyną. Ale myślę też, że takie pytania z odpowiedzią „tak” lub „nie” to narzędzia polityczne”
— mówiła dr. Verma.
Następnie przekonywała, że odpowiadając, stara się „uprościć pytanie”, tak jakby było coś prostrszego niż udzielenie odpowiedzi tak/nie.
Inne portale nazywają cię ekspertem, jesteś lekarzem i kierujesz się nauką i dowodami. Po prostu chcesz wiedzieć, opierając się na dowodach. Czy mężczyźni mogą zajść w ciążę? To pytanie z odpowiedzią „tak” lub „nie”
— nie odpuszczał senator, ale ekspertka cały czas unikała odpowiedzi na pytanie.
Próbuję znaleźć odpowiedź. Szczerze mówiąc, próbuję sprawdzić twoją wiarygodność jako lekarza i naukowca, czy mężczyźni mogą zajść w ciążę?
— pytał dalej Hawley.
Z przyjemnością porozmawiam z tobą w sposób, który nie będzie miał na celu polaryzacji
— przekonywała ekspertka.
To niezwykłe, że jesteśmy na przesłuchaniu dotyczącym nauki i kobiet. Dla porządku dodam, że to kobiety zachodzą w ciążę, a nie mężczyźni. Nie bierzesz nawet pod uwagę podstawowej prawdy, że biologiczni mężczyźni nie zachodzą w ciążę. Jest różnica między biologicznymi mężczyznami a biologicznymi kobietami. Nie wiem, jak możemy traktować poważnie ciebie i twoje twierdzenia, że jesteś człowiekiem nauki
— podsumował senator.
Musk zabrał głos
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Elon Musk, miliarder, właściciel serwisu X.
To samo dotyczy wszystkich ssaków płci męskiej
— stwierdził.
Podsumowanie
Podczas przesłuchania w Senacie USA dr Nisha Verma unikała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy mężczyźni mogą zachodzić w ciążę. Wywołało to ostrą krytykę ze strony republikańskiego senatora Josha Hawleya.
