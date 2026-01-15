WIDEO

"Ekspertka" Demokratów nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy mężczyźni mogą zachodzić w ciążę. Mocny komentarz Muska

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Podczas przesłuchania w Senacie USA dr Nisha Verma unikała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy mężczyźni mogą zachodzić w ciążę. / autor: JessicaRodriguezRivas, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Podczas przesłuchania w Senacie USA dr Nisha Verma unikała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy mężczyźni mogą zachodzić w ciążę. / autor: JessicaRodriguezRivas, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Ekspertka od zdrowia Demokratów dr Nisha Verma nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy mężczyźni mogą zachodzić w ciążę. „Nie wiem, jak możemy traktować poważnie ciebie i twoje twierdzenia, że jesteś człowiekiem nauki” - ocenił jej tłumaczenia Josh Hawley, senator Republikanów. Wpis w mediach społecznościowych skomentował miliarder Elon Musk. „To samo dotyczy wszystkich ssaków płci męskiej” - ocenił.

W USA podczas senackiej komisji ds. zdrowia, edukacji, pracy i emerytur doszło do gorącej dyskusji pomiędzy doradcą ds. położnictwa i ginekologii oraz zdrowia reprodukcyjnego z organizacji Lekarze na rzecz Zdrowia Reprodukcyjnego, świadek Partii Demokratycznej dr Nishą Vermą a senatorem Republikanów Joshem Hawleyem.

Gorąca dyskusja w Senacie

Polityk zapytał, czy mężczyźni mogą zajść w ciążę. Ekspertka nie chciała jednak odpowiedzieć wprost na pytanie.

Zajmuję się osobami, które nie identyfikują się jako kobiety

— odpowiedziała wymijająco.

Hawley nie odpuszczał jednak i chciał poznać odpowiedź „tak” lub „nie”.

Nauka i dowody powinny kierować medycyną. Ale myślę też, że takie pytania z odpowiedzią „tak” lub „nie” to narzędzia polityczne”

— mówiła dr. Verma.

Następnie przekonywała, że odpowiadając, stara się „uprościć pytanie”, tak jakby było coś prostrszego niż udzielenie odpowiedzi tak/nie.

Inne portale nazywają cię ekspertem, jesteś lekarzem i kierujesz się nauką i dowodami. Po prostu chcesz wiedzieć, opierając się na dowodach. Czy mężczyźni mogą zajść w ciążę? To pytanie z odpowiedzią „tak” lub „nie”

— nie odpuszczał senator, ale ekspertka cały czas unikała odpowiedzi na pytanie.

Próbuję znaleźć odpowiedź. Szczerze mówiąc, próbuję sprawdzić twoją wiarygodność jako lekarza i naukowca, czy mężczyźni mogą zajść w ciążę?

— pytał dalej Hawley.

Z przyjemnością porozmawiam z tobą w sposób, który nie będzie miał na celu polaryzacji

— przekonywała ekspertka.

To niezwykłe, że jesteśmy na przesłuchaniu dotyczącym nauki i kobiet. Dla porządku dodam, że to kobiety zachodzą w ciążę, a nie mężczyźni. Nie bierzesz nawet pod uwagę podstawowej prawdy, że biologiczni mężczyźni nie zachodzą w ciążę. Jest różnica między biologicznymi mężczyznami a biologicznymi kobietami. Nie wiem, jak możemy traktować poważnie ciebie i twoje twierdzenia, że jesteś człowiekiem nauki

— podsumował senator.

Musk zabrał głos

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Elon Musk, miliarder, właściciel serwisu X.

To samo dotyczy wszystkich ssaków płci męskiej

— stwierdził.

Podsumowanie

Podczas przesłuchania w Senacie USA dr Nisha Verma unikała jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy mężczyźni mogą zachodzić w ciążę. Wywołało to ostrą krytykę ze strony republikańskiego senatora Josha Hawleya.

Adrian Siwek/X/DoRzeczy.pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych