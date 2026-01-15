„Cyrk z wnioskami aresztowymi dla Zbigniewa Ziobry, odbieranie immunitetów - to wszystko ma na celu sprzedaż dymu i napasienie tej kulturowej dziczy, tych wszystkich kuców Giertycha i odwrócenie uwagi od tego, co jest istotą rzeczy” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Joachim Brudziński, europoseł PiS, były szef MSWiA.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Duda o Ziobrze na Węgrzech i słowach Żurka o „bagażniku”: To kompromitacja, chamstwo i bezczelność
Były prezydent był gościem programu „Rozmowa Wikły”. Prowadzący program red. Marcin Wikło pytał Andrzeja Dudę m.in. o uzyskanie przez Zbigniewa Ziobro azylu politycznego na Węgrzech.
Z punktu widzenia politycznego jest to bardzo trudne do zaakceptowania, bo z punktu politycznego walczy się z otwartą przyłbicą do samego końca, staje się tutaj na miejscu, walczy się, a jak jest reżim, a jest, to się idzie do więzienia. Tak, jak za komuny ludzie szli do więzienia, ci, którzy walczyli o wolną Polską. Potem z tego więzienia wychodzili, walczyli znowu, znowu byli zamykani, aż do zwycięstwa i zwyciężyli
— podkreślił.
Tu jest problem taki, że Zbigniew Ziobro jest chory, wszyscy o tym wiemy, jest problem nowotworowy, potrzebuje terapii, która jest skomplikowana, trudna i w tej chwili jest realizowana. Rozumiem, że Zbigniew Ziobro obawia się prostej rzeczy. Zostanie zamknięty do aresztu, tej terapii nie będzie dostawał, będzie musiał się jej domagać, będzie musiał ją dochodzić przez sąd penitencjarny. Zanim ją uzyska w wyniku kolejnych zażaleń, walki z prokuratorami, sądami, to może być już za późno, aby go uratować. I w efekcie będzie to dla niego kara śmierci
— zaznaczył były prezydent.
„Banda 13 grudnia nie cofa się przed niczym”
Do tych słów nawiązał na antenie telewizji wPolsce24 Joachim Brudziński, europoseł PiS, były szef MSWiA.
Nie sposób nie zgodzić się z panem prezydentem. Rzeczywiście każdy z nas do końca nie wie, jak w tej sytuacji by się zachował, gdyby na szali było własne życie z jednej strony, a z drugiej strony też kwestia bezpieczeństwa najbliższych, rodziny. Z tego co słyszymy to ta banda 13 grudnia, która nie oszczędza matek, która nie oszczędza kobiet, która nie oszczędza niepełnosprawnych dzieci - mam na myśli tutaj to przetrzymywanie matki niepełnosprawnego dziecka przez wiele miesięcy w areszcie - nie cofa się przed niczym
— powiedział Joachim Brudziński.
I ja oczywiście zakładam, że ten element, o którym wspominał pan prezydent Andrzej Duda, na pewno też był brany pod uwagę przez pana ministra Zbigniewa Ziobro. Ale jedno wiem też na pewno, że Zbigniew Ziobro, który jest politykiem bardzo twardym, bardzo doświadczonym, analizował kwestie wizerunkowe w stosunku do założeń, które sobie przedstawiciele tej bandy 13 grudnia założyli, czyli Żurek z Tuskiem, wcześniej z Bodnarem, a mianowicie obrazki zakutego w kajdanki zespolone Zbigniewa Ziobro jeszcze w jakimś pomarańczowym więziennym drelichu, bo uznano by, że jest to szef zorganizowanej grupy przestępczej, więc tego typu aberracyjne działania byłyby podejmowane. Na pewno dawałyby taką najniższą z możliwych, ale jednak satysfakcję tym wszystkim ośmiogwiazdkowcom
— zaznaczył europoseł PiS.
Rzeczywiście dzisiaj Tuskowi bliżej do Łukaszenki, Żurkowi bliżej do siepaczy putinowskich niż do standardów demokratycznego państwa prawa
— zastrzegł.
„Chodzi o napasienie kuców Giertycha”
Jak mówił Joachim Brudziński, mamy premiera, który realizuje agendę niemiecką.
Cyrk z wnioskami aresztowymi dla Zbigniewa Ziobry, odbieranie immunitetów. To wszystko ma na celu sprzedaż dymu i napasienie tej kulturowej dziczy, tych wszystkich kuców Giertycha i odwrócenie uwagi od tego, co jest istotą rzeczy. A istotą rzeczy jest twarda realizacja niemieckiej agendy gospodarczej, ekonomicznej i prędzej czy później to niemieckie popychle, które całą swoją karierę oparło albo o żakiet kanclerz Angel i Merkel, albo o nogawkę Scholza, a dzisiaj przez Merza jest odsyłany jak taki natrętny owad do innego wagonu, pokazuje, że im szybciej tę sitwę i tę bandę odsuniemy od władzy przy urnie wyborczej, tym lepiej dla Polski
— podkreślił eurodeputowany.
Telewizja wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750774-brudzinski-ws-ziobry-chodzi-o-napasienie-kucow-giertycha
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.