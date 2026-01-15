Wideo

Spotkanie ze służbami. Leśkiewicz: Prezydent oczekuje pełnego wyjaśnienia ws. wyborów. "Finansowanie kontrkandydata"

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdjęciu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, zastępca szefa BBN gen. bryg. Andrzej Kowalski oraz doradca prezydenta Krzysztof Wacławek / autor: PAP/Paweł Supernak
Na zdjęciu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, zastępca szefa BBN gen. bryg. Andrzej Kowalski oraz doradca prezydenta Krzysztof Wacławek / autor: PAP/Paweł Supernak

Prezydent podkreślił, że oczekuje pełnego wyjaśnienia wszystkich spraw, które budziły zainteresowanie opinii publicznej. Mianowicie podejrzeń zaangażowania służb w proces wyborczy […] Podobnie jeżeli chodzi o nielegalne finansowanie jednego z kontrkandydatów prezydenta, czyli Rafała Trzaskowskiego” - powiedział rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz podczas konferencji prasowej po spotkaniu prezydenta z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb.

Pan prezydent otrzymał raporty przedstawione przez szefów czterech służb, dotyczące najistotniejszych kwestii bezpieczeństwa Polski oraz zagrożeń państwa i obywateli. Rozmowy dotyczyły współpracy z służbami innych państw oraz kondycji naszych służb

— powiedział Leśkiewicz.

Podczas rozmowy uzgodniono, że spotkanie prezydenta z służbami odbywać się będzie cyklicznie.

Uzgodniono, że do tego typu spotkań będzie dochodzić cyklicznie. Pan prezydent będzie również otrzymywał informacje z działalności służb specjalnych w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego

— poinformował rzecznik.

Podczas spotkania poruszony był temat nominacji i odznaczeń w służbach specjalnych. Wnioski, które zostaną skierowane ponownie do prezydenta zostaną rozpatrzone. Poruszona została również kwestia kancelarii prezydenta oraz BBN. Prezydent powiedział, że to jego decyzje obejmują wszystkie sprawy działania kancelarii i BBN

— kontynuował prezydencki minister.

Prezydent oczekuje wyjaśnień ws. kampanii wyborczej

Rzecznik prezydenta poinformował, że głowa państwa oczekuje wyjaśnienia pewnych kwestii z kampanii wyborczej.

Prezydent podkreślił, że oczekuje pełnego wyjaśnienia wszystkich spraw, które budziły zainteresowanie opinii publicznej. Mianowicie podejrzeń zaangażowania służb w proces wyborczy, szczególnie w kontekście informacji pochodzących z akt postępowania sprawdzającego. Także innych spraw, gdzie informacje pochodzące ze służb specjalnych trafiały do dziennikarzy i były publikowane w różnych mediach. Prezydent oczekuje pełnego wyjaśnienia wszystkich spraw

— powiedział Leśkiewicz.

Podobnie jeżeli chodzi o nielegalne finansowanie jednego z kontrkandydatów prezydenta, czyli Rafała Trzaskowskiego. Prezydent powiedział, że należy wyjaśnić te sprawy w kontekście przyszłorocznych wyborów

— dodał prezydencki minister.

Podczas spotkania rozmawiano również o współpracy pomiędzy służbami specjalnymi a reprezentującym prezydenta Biurem Bezpieczeństwa Narodowego

— zakończył.

xyz/Kancelaria Prezydenta

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych