„Prezydent podkreślił, że oczekuje pełnego wyjaśnienia wszystkich spraw, które budziły zainteresowanie opinii publicznej. Mianowicie podejrzeń zaangażowania służb w proces wyborczy […] Podobnie jeżeli chodzi o nielegalne finansowanie jednego z kontrkandydatów prezydenta, czyli Rafała Trzaskowskiego” - powiedział rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz podczas konferencji prasowej po spotkaniu prezydenta z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Tomaszem Siemoniakiem oraz szefami służb.
Pan prezydent otrzymał raporty przedstawione przez szefów czterech służb, dotyczące najistotniejszych kwestii bezpieczeństwa Polski oraz zagrożeń państwa i obywateli. Rozmowy dotyczyły współpracy z służbami innych państw oraz kondycji naszych służb
— powiedział Leśkiewicz.
Podczas rozmowy uzgodniono, że spotkanie prezydenta z służbami odbywać się będzie cyklicznie.
Uzgodniono, że do tego typu spotkań będzie dochodzić cyklicznie. Pan prezydent będzie również otrzymywał informacje z działalności służb specjalnych w kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
— poinformował rzecznik.
Podczas spotkania poruszony był temat nominacji i odznaczeń w służbach specjalnych. Wnioski, które zostaną skierowane ponownie do prezydenta zostaną rozpatrzone. Poruszona została również kwestia kancelarii prezydenta oraz BBN. Prezydent powiedział, że to jego decyzje obejmują wszystkie sprawy działania kancelarii i BBN
— kontynuował prezydencki minister.
Prezydent oczekuje wyjaśnień ws. kampanii wyborczej
Rzecznik prezydenta poinformował, że głowa państwa oczekuje wyjaśnienia pewnych kwestii z kampanii wyborczej.
Prezydent podkreślił, że oczekuje pełnego wyjaśnienia wszystkich spraw, które budziły zainteresowanie opinii publicznej. Mianowicie podejrzeń zaangażowania służb w proces wyborczy, szczególnie w kontekście informacji pochodzących z akt postępowania sprawdzającego. Także innych spraw, gdzie informacje pochodzące ze służb specjalnych trafiały do dziennikarzy i były publikowane w różnych mediach. Prezydent oczekuje pełnego wyjaśnienia wszystkich spraw
— powiedział Leśkiewicz.
Podobnie jeżeli chodzi o nielegalne finansowanie jednego z kontrkandydatów prezydenta, czyli Rafała Trzaskowskiego. Prezydent powiedział, że należy wyjaśnić te sprawy w kontekście przyszłorocznych wyborów
— dodał prezydencki minister.
Podczas spotkania rozmawiano również o współpracy pomiędzy służbami specjalnymi a reprezentującym prezydenta Biurem Bezpieczeństwa Narodowego
— zakończył.
xyz/Kancelaria Prezydenta
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750769-leskiewiczprezydent-oczekuje-od-sluzb-wyjasnien-ws-wyborow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.