TYLKO U NAS. Romanowski: Przestępca został złapany na gorącym uczynku ustawiania składów orzekających. "Ordynarna ustawka"

  • Polityka
  • opublikowano:
Marcin Romanowski / autor: Fratria
Marcin Romanowski / autor: Fratria

Mamy do czynienia z ordynarną ustawką i mamy do czynienia, nie waham się użyć tego słowa, z przestępstwem. Mówiąc krótko, przestępca został złapany na gorącym uczynku ustawiania składów orzekających” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Romanowski, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.

CZYTAJ WIĘCEJ: Sprawą ENA Romanowskiego zajmie się sędzia dyżurny - zmieniono grafik. Ziobro: Polska Tuska to totalitarny reżim, ofiarą może być każdy

Po odsunięciu sędziego Dariusza Łubowskiego, który uchylił ENA Marcina Romanowskiego i otwarcie skrytykował naciski obecnej władzy na sędziów, nazywając ją „kryptodyktaturą”, w warszawskim Sądzie Okręgowym mamy kolejny skandal. Według informacji…

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

