„Mamy do czynienia z ordynarną ustawką i mamy do czynienia, nie waham się użyć tego słowa, z przestępstwem. Mówiąc krótko, przestępca został złapany na gorącym uczynku ustawiania składów orzekających” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Marcin Romanowski, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.
Sprawą ENA Romanowskiego zajmie się sędzia dyżurny - zmieniono grafik. Ziobro: Polska Tuska to totalitarny reżim, ofiarą może być każdy
Po odsunięciu sędziego Dariusza Łubowskiego, który uchylił ENA Marcina Romanowskiego i otwarcie skrytykował naciski obecnej władzy na sędziów, nazywając ją „kryptodyktaturą”, w warszawskim Sądzie Okręgowym mamy kolejny skandal. Według informacji…
