Powraca duch „postępowców” spod znaku Makarenki i Pawlika Morozowa. Rozpędza się lawina pozbawiania praw rodzicielskich

  • Polityka
  • opublikowano:
Barbara Nowacka / autor: PAP/Albert Zawada
Barbara Nowacka / autor: PAP/Albert Zawada

W roku 2015 ówczesna Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska postanowiła zostać prekursorem działań antywychowawczych i ograniczających prawa rodziców w szkołach i placówkach oświatowych.

Zapowiedziała wprowadzenie rozwiązań umożliwiających przesłuchiwanie niepełnoletnich uczniów, (bez zgody i  obecności rodziców), w charakterze świadka, w trakcie prac komisji dyscyplinarnych, badających naruszenie prawa i zasad etyki przez nauczycieli.

Mimo sprzeciwu środowisk rodzicielskich, wskazujących na ograniczanie tą drogą ich praw wynikających m.in. z  Konstytucji RP, minister Kluzik-Rostkowska swoją decyzję podtrzymała.

Poszanowanie prawa rodziców

Na szczęście wygranie w 2015 roku wyborów parlamentarnych przez środowiska prawicowe zapobiegło temu kuriozalnemu pomysłowi. Jedną z pierwszych decyzji nowej Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej była rezygnacja z planów jej poprzedniczki i pełne poszanowanie prawa rodziców do współdecydowania o modelu wychowawczym szkoły.

Niestety, stare powraca. Przesłuchiwanie uczniów szkoły w Kielnie bez obecności rodziców i brak na to bezprawie reakcji obecnych władz oświatowych – minister Barbary Nowackiej - należy traktować jako kolejny akt wyhodowania (podkreślam „wyhodowania”, a nie wychowania) społeczeństwa całkowicie podporządkowanego totalitarnej władzy.

Mam nadzieję, że to się nie uda, ale uczulam wszystkich rodziców i opiekunów prawnych dzieci, że lawina pozbawiania ich naturalnych praw rodzicielskich, która ruszyła 13 grudnia 2023 roku, ciągle się rozpędza, czego przykładem są m.in. wydarzenia w szkole w Kielnie.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Wojciech Starzyński

Wojciech Starzyński

Współtwórca szkolnictwa niepublicznego, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci. W latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów, od roku 2015 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Andrzeju Dudzie. Organizator kilkunastu programów poświęconych polskiej kulturze i najnowszej historii Polski. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących spraw edukacji narodowej, zbioru felietonów „Na drodze do państwa obywateli”, historii oświaty niepublicznej „STO w 15 rozdziałach” oraz trzech tomików wierszy.

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych