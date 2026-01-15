TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Sędzia Andrzejewski: To jest obrona konieczna to, co zrobiłem. Tego jeszcze nie było. Myśmy przebili dzisiaj PRL

  Polityka
  • opublikowano:
Piotr Andrzejewski / autor: Telewizja wPolsce24
Piotr Andrzejewski / autor: Telewizja wPolsce24

To jest obrona konieczna to, co zrobiłem, bo jeżeli ci, którzy z mocy ustawy są wyłączeni, złożyli wniosek o ściganie karne pani prezes jako członkowie Trybunału Stanu, żeby ją odsunąć, później zostali przesłuchani jako świadkowie oskarżenia, a później chcą jeszcze być sędziami skazującymi, to tego jeszcze nie było. Może w procesach kiblowych z czasów stalinowskich tak było, ale w PRL-u tego nie było. Myśmy przebili dzisiaj PRL” – mówił na antenie Telewizji wPolsce24 wiceprzewodniczący Trybunału Stanu sędzia Piotr Andrzejewski.

CZYTAJ WIĘCEJ: Chcą dopaść I prezes SN. Jest więc kolejny krok Andrzejewskiego. Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu zwraca się do legalnego PK!

Zastępca przewodniczącej…

