Czy Polska wyśle żołnierzy na Grenlandię? Jest jednoznaczna odpowiedź Donalda Tuska: "Nie, nie planujemy"

Donald Tusk odpowiedział na pytanie o polskich żołnierzy na Grenlandii / autor: PAP/Tomasz Gzell
Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie wyśle swoich żołnierzy na Grenlandię. Zapewnił o tym podczas konferencji prasowej, odpowiadając na pytanie dziennikarzy.

Szef polskiego rządu pytany był o to, czy Polska, wzorem kilku innych państw europejskich, wyśle na Grenlandię swoich żołnierzy.

Nie, nie planujemy wysyłania polskich żołnierzy do Grenlandii

– odparł Tusk.

Europejscy żołnierze na Grenlandii

Kilka państw europejskich, w tym Niemcy, Szwecja i Norwegia, poinformowało o wysłaniu swoich żołnierzy na Grenlandię. Francuscy żołnierze są już na miejscu.

Rząd w Berlinie wyśle kilkunastu żołnierzy Bundeswehry. Premier Szwecji Ulf Kristersson poinformował, że kilku szwedzkich oficerów jest w drodze na największą wyspę świata. Norwegia wysłała z kolei dwóch wojskowych, których zadaniem na miejscu ma być rozpoznanie możliwości współdziałania z sojusznikami.

