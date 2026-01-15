Podczas grudniowych ataków na infrastrukturę energetyczną ani przez chwilę nie była zagrożona infrastruktura krytyczna - przekazał premier Donald Tusk po spotkaniu m.in. ze służbami, ministrami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo energetyczne.
Jak poinformował szef rządu, spotkał się on z szefami instytucji odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo energetyczne, m.in. służbami specjalnymi i ministrami energetyki odpowiedzialnymi za spółki energetyczne. Tematem spotkania były grudniowe ataki na infrastrukturę energetyczną.
Chcę powiedzieć, że Polska obroniła się przed próbami destabilizacji infrastruktury energetycznej. Ani przez chwilę nie była zagrożona infrastruktura krytyczna, czyli sieci przesyłowe - to, co decyduje o bezpieczeństwie całego systemu
— przekazał premier po spotkaniu.
Dodał, że próby ataków nie groziły „destabilizacją całego systemu czy blackoutem” w Polsce.
To w ogóle nie wchodziło w rachubę
— zaznaczył Donald Tusk.
