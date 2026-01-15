Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, z rozbrajającą szczerością przyznał przedwczoraj na antenie Radia Zet, że… nie przeczytał umowy UE-Mercosur. Tłumaczył, że „nikt jej nie zna w całości”, a w programie „Super Ring” dodał, że tekst liczy 3 tys. stron. „Co to jest za banda dyletantów!”- skomentował słowa Krajewskiego Paweł Jabłoński, poseł PiS na platformie X. „Tusk też jej nie przeczytał, dlatego opowiadał, że umowa jest bezpieczna”- stwierdził polityk opozycji.
Szef MRiRW Stefan Krajewski jeszcze do niedawna zapowiadał budowę mniejszości blokującej umowę UE-Mercosur. Nic z tego nie wyszło, PSL-owski minister obarczył winą PiS, a przedwczoraj na antenie Radia Zet przyznał, że nie zna pełnej treści umowy. Następnego dnia w internetowym programie „Super Expressu” tłumaczył, że liczy ona 3 tys. stron.
Krajewski nie przeczytał całej umowy
Postawę koalicji 13 grudnia podsumował w nagraniu zamieszczonym na portalu X Paweł Jabłoński, poseł PiS.
To jest po prostu niewiarygodne. Minister rolnictwa, który miał budować mniejszość blokującą przeciwko umowie z Mercosur, nawet tej umowy nie przeczytał
— mówi polityk opozycji.
Dalej mamy fragment wywiadu Krajewskiego dla Radia Zet. Beata Lubecka, dziennikarka rozgłośni, pyta ministra, czy przeczytał umowę w całości.
Nie w całości, bo jej nikt nie zna w całości
— przyznał Stefan Krajewski.
„Stefan ‘Mercosur’ Krajewski do dymisji!”
Tusk też jej nie przeczytał, dlatego opowiadał, że umowa jest bezpieczna
— zwrócił uwagę Paweł Jabłoński z PiS, prezentując następnie fragment wystąpienia premiera Donalda Tuska, który zapewniał:
Ta umowa, którą w tej chwili mamy na stole z Mercosur jest w dużej mierze już bezpieczna z punktu widzenia polskich rolników.
Nie budowali mniejszości blokującej. Pozwolili, żeby ta umowa została podpisana. Wszyscy na tym stracimy i rolnicy i konsumenci, bo będziemy dostawać żywność gorszej jakości
— podkreślił Jabłoński.
Stefan „Mercosur” Krajewski do natychmiastowej dymisji
— podsumował poseł.
Co to jest za banda dyletantów! Panowie Donald Tusk i Stefan Krajewski: Jak można NIE PRZECZYTAĆ umowy, którą się negocjuje?! Jak można opowiadać, że ta umowa jest BEZPIECZNA?!
— napisał w opisie nagrania polityk opozycji.
Minister rolnictwa Stefan Krajewski przyznał publicznie, że nie przeczytał w całości umowy UE–Mercosur, tłumacząc to jej objętością. Z kolei premier Donald Tusk przekonywał, że umowa w obecnym kształcie jest bezpieczna z punktu widzenia polskich rolników. Opozycja krytykuje postawę koalicji, zarzucając rządowi brak kompetencji i zaniechanie budowy mniejszości blokującej umowę. Poseł Paweł Jabłoński wezwał Krajewskiego do dymisji, twierdząc, że umowa zaszkodzi rolnikom i konsumentom.
