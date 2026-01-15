SONDAŻ

Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki / autor: Fratria/PAP/Leszek Szymański
Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki są w równym stopniu postrzegani jako liderzy prawicy - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster, opublikowanego w dzisiejszym wydaniu „Super Expressu”.

Odpowiadając na pytanie, kto jest liderem prawicy, ankietowani wskazali ex aequo prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Obaj politycy otrzymali po 41 proc. wskazań.

Braun na podium

Kolejni w sondażu byli: Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) z wynikiem 9 proc. i Sławomir Mentzen (Konfederacja), który otrzymał 7 proc. głosów.

2 proc. respondentów nie wskazało żadnego nazwiska, wybierając odpowiedź „ktoś inny”.

Wynik sondażu skomentował dla „SE” m.in. politolog z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Bartłomiej Biskup.

Prezydent ze względów formalnych nie może być liderem politycznym w dosłownym znaczeniu. Natomiast może być patronem ugrupowań prawicowych. Jako głowa państwa może się angażować w różne inicjatywy jak pakt senacki

— ocenił.

Skoro jest postrzegany jako lider, to widocznie nadszedł czas na zmianę warty. Niewykluczone, że prezydent stanie kiedyś na czele jakiegoś ugrupowania

— dodał.

Badanie przeprowadzono 31 grudnia ub.r. i 1 stycznia br. na próbie 1002 dorosłych Polaków.

