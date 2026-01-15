Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki są w równym stopniu postrzegani jako liderzy prawicy - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster, opublikowanego w dzisiejszym wydaniu „Super Expressu”.
Odpowiadając na pytanie, kto jest liderem prawicy, ankietowani wskazali ex aequo prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Karola Nawrockiego. Obaj politycy otrzymali po 41 proc. wskazań.
Braun na podium
Kolejni w sondażu byli: Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) z wynikiem 9 proc. i Sławomir Mentzen (Konfederacja), który otrzymał 7 proc. głosów.
2 proc. respondentów nie wskazało żadnego nazwiska, wybierając odpowiedź „ktoś inny”.
Wynik sondażu skomentował dla „SE” m.in. politolog z Uniwersytetu Warszawskiego prof. Bartłomiej Biskup.
Prezydent ze względów formalnych nie może być liderem politycznym w dosłownym znaczeniu. Natomiast może być patronem ugrupowań prawicowych. Jako głowa państwa może się angażować w różne inicjatywy jak pakt senacki
— ocenił.
Skoro jest postrzegany jako lider, to widocznie nadszedł czas na zmianę warty. Niewykluczone, że prezydent stanie kiedyś na czele jakiegoś ugrupowania
— dodał.
Badanie przeprowadzono 31 grudnia ub.r. i 1 stycznia br. na próbie 1002 dorosłych Polaków.
