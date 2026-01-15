„Rok temu mówił mi Pan, że na rozwiązanie sytuacji ma Pan jedną strategię, która nazywa się Rafał Trzaskowski. Pańska strategia nie wypaliła, czas na inną. Najlepiej zgodną z utartą praktyką i prawem” - napisał na portalu X prezydencki minister Marcin Przydacz, odpowiadając Radosławowi Sikorskiemu ws. braku ambasadorów na wielu placówkach.
Impas ws. braku ambasadorów na wielu placówkach dyplomatycznych trwa. Głos ws. zabrał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
Minister Sikorski paraliżuje polską służbę zagraniczną
— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24.
To mocny komentarz do sytuacji w dyplomacji i nieobsadzenia wielu placówek.
Nie potrafił się dogadać z prezydentem Dudą, z ministrem Pawlakiem, z ministrem Kolarskim, z prezydentem Nawrockim, ze mną
— dodał prezydencki minister.
Przydacz odpowiada Sikorskiemu ws. ambasadorów
Szef MSZ Radosław Sikorski skomentował wypowiedź Przydacza na portalu X.
Pan minister Marcin Przydacz, mimo zwrócenia mu uwagi podczas wczorajszego Konwentu Służby Zagranicznej, raczy kłamać. Prezydent Andrzej Duda zaakceptował 24 moje wnioski ambasadorskie. 42 kandydatów czeka na podpis prezydenta Karola Nawrockiego
— napisał.
Minister prezydenta Nawrockiego nie pozostał dłużny wicepremierowi. Zaapelował do szefa polskiej dyplomacji.
Panie Ministrze, proszę już zakończyć tę wojnę z wszystkimi. Efektem Pana działań jest sytuacja bez precedensu w historii III RP, w większości placówek Polska nie ma ambasadora. Rok temu mówił mi Pan, że na rozwiązanie sytuacji ma Pan jedną strategię, która nazywa się Rafał Trzaskowski. Pańska strategia nie wypaliła, czas na inną. Najlepiej zgodną z utartą praktyką i prawem. Ale nie takim, jak „wy je rozumiecie”. Mam nadzieję, do 26 stycznia zmieni Pan zdanie. Prezydent po raz kolejny wyciąga do Pana dłoń
— odpowiedział na portalu X.
