„Sytuacja, w której potwierdzają się tezy dotyczącego tego, że istnieje rodzaj manipulacji składem orzekającym w tej sprawie. Wyłączono sędziego Dariusza Łubowskiego po krytyce ze strony ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego” - powiedział obrońca Zbigniewa Ziobro mec. Bartosz Lewandowski przed posiedzeniem aresztowym w Sądzie Rejonowym w Warszawie ws. byłego ministra sprawiedliwości. Mec. odniósł się do zmiany sędziego dyżurującego ws. Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Marcina Romanowskiego.
Przed rozpoczęciem posiedzenia głos ws. zabrał obrońca Zbigniewa Ziobro mec. Bartosz Lewandowski.
Zmianę sędziego dyżurującego. Wcześniej była to sędzia Alina Sobczak-Barańska. 13 stycznia doszło do zmiany sędziego na panią Ledzion i odstąpienie od losowania z rażącym naruszeniem paragrafu 3 zarządzenia prezesa Sądu Okręgowego z 2018 roku. Jest to w ocenie obrony i mojego klienta absolutny skandal. Sytuacja, w której potwierdzają się tezy dotyczącego tego, że istnieje rodzaj manipulacji składem orzekającym w tej sprawie. Wyłączono sędziego Dariusza Łubowskiego po krytyce ze strony ministra sprawiedliwości i prokuratura generalnego
— powiedział mec. Lewandowski.
Co z azylem dla Zbigniewa Ziobro na Węgrzech? Czy Polska otrzymała dokument potwierdzający?
Dokument azylowy istnieje, został wydany 22 grudnia 2025 roku. Państwa, które udzielają ochrony międzynarodowej nie mają obowiązku ani praktyki przekazywania tego rodzaju dokumentów. Tak było również w przypadku Marcina Romanowskiego i taka notyfikacja następuję bez przekazania dokumentu
— dodał mec. Lewandowski.
Przerwa w obradach
W trakcie przerwy w obradach mec. Lewandowski wyszedł do dziennikarzy. Dlaczego doszło do zmiany sędziego dyżurującego ws. Marcina Romanowskiego? Mec. Lewandowski poinformował o interwencji w tej sprawie.
W ocenie obrony to wymaga wyjaśnienia. Złożyłem wczoraj w sądzie wniosek o uchylenie tego zarządzenia. Zgodnie z zarządzeniem prezesa Sądu Okręgowego, jeśli chodzi o sekcję międzynarodową, to powinno być poddawane losowaniu, a sędzia dyżurujący może tylko i wyłącznie zastępować sędziego Łubowskiego, tylko w konkretnych przypadkach, które w tym wypadku nie nastąpiło. Losowanie powinno być. Od półtora roku mamy sytuację, że 10 sędziów Sądu Okręgowego powołanych po 2017 roku zostało odsuniętych od orzekania w wydziałach karnych. Nie decydują również w sprawach aresztowych. Nie są poddawani losowaniu. Mamy sytuację, gdzie istnieje grupa sędziów wykluczonych i dochodzi na ostatnią chwilę do zmian
— powiedział obrońca Zbigniewa Ziobro.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— TYLKO U NAS. Duda o Ziobrze na Wegrzech i słowach Żurka o „bagażniku”: To kompromitacja, chamstwo i bezczelność
— Bezczelność! Niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung”: Zbigniew Ziobro już dawno powinien przebywać w areszcie
— Ręczne wyznaczenie zamiast losowania. Obrońca posła Romanowskiego nie składa broni! Jest wniosek o wyłączenie sędzi Ledzion
— Odsunęli Dariusza Łubowskiego, teraz zrezygnowali z losowania. Sędziego do sprawy posła Romanowskiego „wyznaczono ręcznie”!
xyz/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750739-mec-lewandowski-o-zmianie-sedziego-dyzurujacego-skandal
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.