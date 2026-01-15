Nie tylko odstąpienie od systemu wylosowania sędziego do sprawy o ENA posła Marcina Romanowskiego, ale także manipulacja grafikiem sędziów dyżurnych. Co dzieje się w Sądzie Okręgowym w Warszawie? „Wszystko po to, aby trafić na konkretnego sędziego. Sprawa z dyżuru to sprawa, która musi być rozpoznana w ciągu 72 h. Ta sprawa do takich nie należała” - napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka. W efekcie sprawa trafiła do sędzi Izabeli Ledzion, która w przeszłości wspierała inicjatywy przeciwko ministerstwu sprawiedliwości, kierowanemu przez Zbigniewa Ziobro.
Po odsunięciu sędziego Dariusza Łubowskiego, który uchylił ENA Marcina Romanowskiego i otwarcie skrytykował naciski obecnej władzy na sędziów, nazywając ją kryptodyktaturą, w warszawskim Sądzie Okręgowym mamy kolejny skandal. Według informacji TV Republika miano odstąpić od losowania sędziego w sprawie kolejnego wniosku prokuratury Żurka o ENA Romanowskiego tak, by jego sprawą zając sędzia dyżurny. Tymczasem przed dwoma dniami miało dojść do dziwnej zmiany ustalanego rok wcześniej grafiku dyżurów sędziów, by sprawa trafiła do odpowiedniego sędziego.
„Aby trafić na konkretnego sędziego”
Dlaczego w Sądzie Okręgowym w Warszawie dzieją się takie rzeczy? Czy kolejny wniosek prokuratury Żurka o Europejski Nakaz Aresztowania Romanowskiego będzie dzięki tym zabiegom zaakceptowany przez sąd?
Tą sytuacją jest zaniepokojona sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa. Wskazuje, że sprawa kolejnego wniosku prokuratury o ENA Romanowskiego nie mogła być przydzielana na podstawie grafika sędziów dyżurujących.
Docierają do mnie informacje, które potwierdzają, że odstąpiono od losowania i zmieniono grafik dyżurów. Wszystko po to, aby trafić na konkretnego sędziego. Sprawa z dyżuru to sprawa która musi być rozpoznana w ciągu 72 h. Ta sprawa do takich nie należała
— napisała w mediach społecznościowych sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Informacja pochodzi od sędziów
Chwilę później przewodnicząca KRS opublikowała na X screen zmienionego grafiku sędziów SO w Warszawie.
Grafik dyżurów został zmieniony w SO Warszawa. Ta informacja pochodzi od sędziów orzekających w tym Sądzie. Pytanie z jakiej przyczyny i na czyj wniosek. Do wyjaśnienia
— napisała w mediach społecznościowych sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
— TYLKO U NAS. Pawełczyk-Woicka: Zamierzam podnieść sprawę sędziego Łubowskiego w czasie obrad KRS. Musi być wyjaśniona
Chcieliście dowodów, to je macie
Z ujawnionego w mediach grafika dyżurów sędziów Sądów Okręgowego w Warszawie ma wynikać, że został on zmieniony przed dwoma dniami. Dzięki temu miało dojść do zmiany sędziego, który miał się zajmować wnioskiem prokuratury o ENA dla posła Romanowskiego. Mec. Bartosz Lewandowski zwraca jednak uwagę na to, że sędzia, która była pierwotnie w grafiku dyżurów jest w tym czasie w pracy, co oznacza, że nie tylko odstąpiono od losowania sędziego do tej sprawy i wyznaczono go ręcznie, ale także zmieniono grafik dużurów. W efekcie wniosek ma rozpatrzeć sędzia Izabela Ledzion. Adwokat będzie o tę sytuację pytał sąd.
Panie ministrze Waldemarze Żurek i wiceministrze Arkadiuszu Myrcha, czy prawdą jest co opublikowała właśnie TV Republika na podstawie zdjęć grafików dyżurów, że 13.01.26 r. doszło do zmiany ustalanego rok wcześniej grafiku dyżurów sędziów, a następnie odstąpiono od losowania sędziego w sprawie ENA Marcina Romanowskiego i zdecydowano, że sprawę rozpoznać ma zmieniony sędzia p. Izabela Ledzion?
Z informacji TV Republika wynika, że sędzia, która była pierwotnie w grafiku dyżurów jest w pracy!
Przecież to jest niebywały skandal. Natychmiast zwrócę się o wyjaśnienie tej sytuacji do Sądu
— napisał w mediach społecznościowych mec. Bartosz Lewandowski.
Gdzie obrońcy praworządności?
Sprawę skomentował były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Chcieliście dowodów, no to macie. Najpierw potajemnie zmienili grafik dyżurów sędziów, ustalony dawno i na rok. Zlekceważyli obowiązek losowania i ręcznie wskazali „zaufanego sędziego”. Ordynarnie złamali prawo, by mieć pewność, że ich sędzia klepnie wniosek ENA wobec Marcina Romanowskiego.
Polska Tuska to totalitarny reżim, którego ofiarą może być każdy, kogo wskaże władza. Bruksela milczy, organizacje praw człowieka milczą. Gdzie obrońcy praworządności schowali świeczki?! Gdzie się podziali krzykacze: konstytucja, wolne sądy?! Zdziwieni? Jak przyjdą także po Was, to dopiero będziecie zdziwieni…
— napisał w mediach społecznościowych b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
