„Z punktu widzenia politycznego jest to bardzo trudne do zaakceptowania” - powiedział były prezydent Andrzej Duda na antenie telewizji wPolsce24 pytany o uzyskanie przez Zbigniewa Ziobro azylu politycznego na Węgrzech.
Były prezydent był gościem programu „Rozmowa Wikły”. Prowadzący program red. Marcin Wikło pytał Dudę m.in. o uzyskanie przez Zbigniewa Ziobro azylu politycznego na Węgrzech.
Z punktu widzenia politycznego jest to bardzo trudne do zaakceptowania, bo z punktu politycznego walczy się z otwartą przyłbicą do samego końca, staje się tutaj na miejscu, walczy się, a jak jest reżim, a jest, to się idzie do więzienia. Tak, jak za komuny ludzie szli do więzienia, ci którzy walczyli o wolną Polską. Potem z tego więzienia wychodzili, walczyli znowu, znowu byli zamykani, aż do zwycięstwa i zwyciężyli
— podkreślił.
Tu jest problem taki, że Zbigniew Ziobro jest chory, wszyscy o tym wiemy, jest problem nowotworowy, potrzebuje terapii, która jest skomplikowana, trudna i w tej chwili jest realizowana. Rozumiem, że Zbigniew Ziobro obawia się prostej rzeczy. Zostanie zamknięty do aresztu, tej terapii nie będzie dostawał, będzie musiał się jej domagać, będzie musiał ją dochodzić przez sąd penitencjarny. Zanim ją uzyska w wyniku kolejnych zażaleń, walki z prokuratorami, sądami, to może być już za późno, aby go uratować. I w efekcie będzie to dla niego kara śmierci
— zaznaczył były prezydent.
Wikło w kontekście Ziobry przypomniał wypowiedź ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który mówił o przywiezieniu Ziobry „w bagażniku” z Węgier.
Tego typu wypowiedzi konstytucyjnego ministra jakim jest Żurek, to jest po prostu kompromitacja. Ja powiedziałem, że szkoda nie da się przywieźć w bagażniku pana Żurka, bo jest gruby i się nie zmieści. To na takiej samej zasadzie można w ten sposób dyskutować. To chamstwo i bezczelność
— powiedział Duda, dodając, że uważa, że władza jednak nie odważy się na taki ruch.
Chociaż mamy do czynienia z grupą, która łamie prawo w Polsce
— dodał.
Odnosząc się do słów sędziego Dariusza Łubowski, który stwierdził, że w Polsce mamy „kryptodyktaturę”, prezydent powiedział:
Problem polega na tym, że to „krypto” może wynikać tylko z tego, że ich kamraci w Brukseli, w instytucjach europejskich udają, że tego nie widzą. Ale to się dzieje, to jest faktem.
