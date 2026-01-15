„Prezydent Karol Nawrocki zasługuje na wielkie uznanie za zawetowanie przyjęcia przez Polskę unijnego, represyjnego i antyamerykańskiego Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act)” - napisał na platformie X Tom Rose, ambasador USA w Polsce.
Weto prezydenta
Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację tzw. ustawy cyfrowej, gdyż – według niego – wprowadzałaby cenzurę. Chodzi o nowelizację Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która miała zapewnić skuteczne stosowanie w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA) dotyczącego m.in. blokowania nielegalnych treści w internecie.
Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego ustawa w założeniu miała chronić obywateli, szczególnie dzieci, ale w praktyce jej wprowadzenie oznaczałoby „administracyjną cenzurę”. Prezydent podkreślił w nagraniu opublikowanym w serwisie X, że proponowane w ustawie rozwiązania tworzą system, w którym zwykły Polak będzie musiał walczyć z aparatem urzędniczym, aby obronić swoje prawo do wyrażania opinii.
Kancelaria prezydenta przekazała, że Nawrocki zawetował nowelę, ponieważ dawała ona prezesowi UKE „nadmierne kompetencje” bez „wystarczających gwarancji niezależności od bieżącej polityki”. Prezydent zakwestionował też m.in. „administracyjne usuwanie treści z internetu na podstawie decyzji urzędników”. Według prezydenta w ustawie brakuje zasad proporcjonalności, ponieważ zawiera ona te same procedury wobec „najcięższych przestępstw i drobnych wykroczeń”.
„Karol Nawrocki zasługuje na wielkie uznanie”
Za zawetowanie ustawy podziękował prezydentowi Nawrockiemu ambasador Tom Rose.
Polska to rozumie — konkurencyjność równa się przetrwaniu. Dlatego prezydent Karol Nawrocki zasługuje na wielkie uznanie za zawetowanie przyjęcia przez Polskę unijnego, represyjnego i antyamerykańskiego Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act)
— napisał.
DSA osłabiłby Polskę na wiele sposobów. Zdusiłby innowacje, karał za osiągnięcia, tworzył ogromne bariery dla nowych uczestników rynku i sprawił, że rozwój polskich firm do większej skali stałby się niemal niemożliwy — odebrałby kapitał polskim innowacjom, przekazując go brukselskim biurokratom, prawnikom i audytom, a jasne zasady zastąpiłby uznaniowością regulacyjną.
Polska nie wygrywa, stając się strefą zgodności dla technologii tworzonych gdzie indziej. Polska wygrywa, budując, skalując i eksportując
— podkreślił.
