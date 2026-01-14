Zastępca przewodniczącej Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski zwrócił się do legalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o zajęcie stanowiska legalizującego wnioski prokuratury ws. immunitetu prezes Małgorzaty Manowskiej. Dodał, że do tego czasu sprawa ta nie będzie rozpoznawana merytorycznie!
Zwrot wniosku do neo-PK
Wcześniej, pod koniec października ub.r., mec. Andrzejewski zarządził zwrot do neo-Prokuratury Krajowej wniosku o uchylenie immunitetu prof. Manowskiej - pierwszej prezes Sądu Najwyższego i przewodniczącej TS, ponieważ nie podpisał go - jak wskazano - „kontynuujący sprawowanie funkcji Prokuratora Krajowego” Dariusz Barski.
Zastępca szefa TS podkreślał, że decyzje kadrowe Jacka Bilewicza i Dariusza Korneluka jako „uzurpatorów” mogą budzić wątpliwości, co do legalności, a tym samym wniosek nie pochodzi od „uprawnionego oskarżyciela”. Neo-Prokuratura Krajowa uznała wtedy, że decyzja o zwrocie kolejnego wniosku w sprawie uchylenia immunitetu Manowskiej jest bezpodstawna i zmierza do zablokowania rozpoznania sprawy przez Trybunał Stanu.
CZYTAJ WIĘCEJ: Krótka piłka ws. immunitetu sędzi prof. Manowskiej! Andrzejewski zwrócił wniosek prokuraturze, bo nie podpisał go legalny PK prok. Barski
Pytanie do Barskiego - legalnego PK
Dziś TS poinformował o kolejnym zarządzeniu Andrzejewskiego, który wystąpił do Barskiego - legalne Prokuratora Krajowego, odsuniętego od funkcji przez ministra Adama Bodnara w styczniu 2024 r. - o zajęcie stanowiska, które ma zalegalizować wnioski prokuratury w sprawie Manowskiej i umożliwić ich merytoryczne rozpoznanie.
Po zajęciu stanowiska przez Prokuratora Krajowego dublowanego bez wymaganej jako warunku sine - qua - non zgody Prezydenta RP, to jest dopełnieniu trybu legalizacyjnego – wnioski zostaną bezzwłocznie poddane rozpoznaniu
— czytamy w zarządzeniu wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu. Andrzejewski dodał też, że rozpoznanie spraw będzie możliwe wyłącznie pod warunkiem zachowania przez aktualny skład Trybunału zdolności orzeczniczej, mimo ustawowych wyłączeń jego członków. Do czasu spełnienia tych przesłanek wszystkie wnioski złożone z pominięciem wymaganej procedury, jak również wnioski wniesione przez osoby wyłączone z mocy ustawy, mają pozostać bez rozpoznania.
Tło sprawy
Zwrócony przez TS wniosek był drugim złożonym przez PK i dotyczącym uchylenia immunitetu Manowskiej. Pierwszy z lipca ub.r. obejmował trzy zarzuty: przekroczenie uprawnień w związku z głosowaniami w Kolegium SN, niedopełnienie obowiązków w związku z niezwołaniem posiedzenia TS i niewykonaniem wyroku w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna.
Posiedzenie w tej sprawie 3 września zakończyło się konfliktem wokół wyłączenia 12 członków TS. Wnioskowała o to obrona Manowskiej, argumentując, że członkowie ci zostali przesłuchani jako świadkowie w wątku dotyczącym niezwołania posiedzenia TS. Po przerwie przewodniczący składu Piotr Andrzejewski nie wrócił na salę, a część sędziów odroczyła sprawę do 22 września. Andrzejewski jednak odwołał to posiedzenie i 18 września – w trzyosobowym składzie – doprowadził do umorzenia postępowania.
Pod koniec września PK skierowała do TS ponowny wniosek ws. Manowskiej. Na początku października I prezes SN poinformowała, że nie będzie w sprawie ponownego wniosku podejmowała żadnych czynności zarezerwowanych dla przewodniczącej TS, a czynności w tej sprawie jako starszy wiekiem będzie wykonywał sędzia Andrzejewski.
Z obecnego zarządzenia Andrzejewskiego wynika też, że wniosek prokuratury z końca września powiela wcześniejszy wniosek, który został już prawomocnie zakończony. W związku z tym ma on charakter niedopuszczalnej próby wznowienia postępowania, obciążonej tymi samymi brakami formalnymi co poprzednio. Ponadto Andrzejewski zwrócił uwagę, że orzeczenie z 18 września ma powagę rzeczy osądzonej (res iudicata) i wiąże zarówno Trybunał Stanu, jak i prokuraturę.
PRZYPOMINAMY: Awantura w Trybunale Stanu! Wyłączeni członkowie weszli na salę. Sędzia Andrzejewski opuścił posiedzenie: „Proszę zamilknąć!”
CZYTAJ TAKŻE: Film z Trybunału Stanu obnaża prowokację wymierzoną w Andrzejewskiego. „Widziałem na własne oczy i dalej jestem w szoku”
Kto jest legalnym Prokuratorem Krajowym?
Przypomnijmy, dwa lata temu - 12 stycznia 2024 roku - doszło do bezprawnego odsunięcia legalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i rozpoczęcia procesu nielegalnego przejęcia prokuratury przez ekipę Donalda Tuska. Obecna władza za Prokuratura Krajowego uznaje swojego nominata Dariusza Korneluka.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Dwa lata temu ekipa Tuska rozpoczęła proces bezprawnego przejęcia prokuratury! Przykrym symbolem jest NAGRANIE z Bodnarem
Dwa dni temu prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Dariuszem Barskim.
Do odwołania Prokuratora Krajowego wymagana jest zgoda Prezydenta RP. Z takim wnioskiem premier nigdy nie wystąpił, a budynek Prokuratury Krajowej został zajęty siłą
— podkreślono na profilu KPRP na X po spotkaniu głowy państwa z Dariuszem Barskim.
CZYTAJ TAKŻE: KPRP po spotkaniu prezydenta Nawrockiego z prok. Dariuszem Barskim: „Jest jedynym legalnym Prokuratorem Krajowym”
Nie ma więc wątpliwości, kto jest legalnym Prokuratorem Krajowym. Do niego więc zwraca się wiceprzewodniczący TS Piotr Andrzejewski.
Adam Kacprzak/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750724-immunitet-manowskiej-andrzejewski-pisze-do-legalnego-pk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.