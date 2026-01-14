Instytut Ordo Iuris, Stowarzyszenie Fidei Defensor oraz Centrum Życia i Rodziny przygotowały apel w obronie obecności symboli chrześcijańskich w przestrzeni publicznej oraz wolności religijnej, którą gwarantuje nam konstytucja.
Do obrony wolności religijnej można włączyć się nie tylko przez podpisanie apelu „Nie zdejmę Krzyża”. Organizatorzy zachęcają także do wyrażania swojego stanowiska w mediach społecznościowych.
Każdy może opublikować zdjęcie z krzyżem i oznaczyć je hasztagiem #NieZdejmeKrzyza, pokazując w ten sposób solidarność oraz sprzeciw wobec usuwania symboli chrześcijańskich z życia publicznego
— czytamy na stronie Ordo Iuris.
Odpowiedź na skandaliczne wydarzenia w Kielnie
Inicjatywa jest bezpośrednią odpowiedzią na skandaliczne wydarzenia w Szkole Podstawowej w Kielnie oraz na systemowe działania zmierzające do ograniczenia ochrony prawnej chrześcijan w Polsce. Organizatorzy wzywają obywateli do wyrażenia sprzeciwu wobec usuwania krzyży z przestrzeni publicznej i zapowiadanych zmian legislacyjnych, które mogą osłabić wolność sumienia i wyznania
— podkreślono.
Wyrzucenie do kosza przez nauczycielkę ze szkoły podstawowej w Kielnie na oczach uczniów plastikowego krzyża wywołało silne oburzenie.
Instytut Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny oraz Fidei Defensor podkreślają, że krzyż nie jest jedynie symbolem religijnym, ale fundamentem polskiej tożsamości narodowej, kultury i historii, a jego usuwanie z instytucji publicznych to forma dyskryminacji milionów obywateli
— wskazują autorzy apelu.
„Państwo nie ma prawa walczyć z religią”
W ich ocenie, jest to szerszy trend osłabiania ochrony chrześcijan i ich praw w Polsce.
Państwo nie ma prawa walczyć z religią ani usuwać jej z życia publicznego. Neutralność światopoglądowa oznacza równe traktowanie wszystkich, a nie eliminację chrześcijaństwa
— podkreślają inicjatorzy.
Każdy, komu bliskie jest zarówno chrześcijaństwo, jak i wartości takie jak wolność, pluralizm i poszanowanie praw konstytucyjnych, może podpisać się pod apelem „Nie zdejmę Krzyża” TUTAJ.
