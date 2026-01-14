WIDEO

Wróciła! Uznańska-Wiśniewska na poważnie straszy Polexitem: Przy parszywej kampanii to szalenie prawdopodobne w ciągu kilku lat

Posłanka KO Aleksandra Uznańska-Wiśniewska przypomniała o sobie opinii publicznej, w programie „Onet Rano”, prezentując wybór, jaki rzekomo stoi przed Polakami przy następnych wyborach. „Mamy tak naprawdę tylko dwa wybory, i dla Polski, i dla Europy. Albo Polska w kolejnych wyborach i kolejnych latach będzie prorosyjska albo prounijna” - oczywiście ta druga ścieżka - według posłanki KO - jest związana z popieraniem Koalicji Obywatelskiej.

Nie musimy nawet narażać się na wojnę kinetyczną z Rosją, bo przegramy wojnę kognitywną i po prostu staniemy się częścią jakiejś postsowieckiej myśli imperialnej przez partie typu Grzegorz Braun, czy np. Polexit, która dzisiaj może się wydawać jakąś mrzonką czy żartem, ale moim zdaniem jest realnym zagrożeniem

— straszyła Aleksandra Uznańska-Wiśniewska.

Straszenie Polexitem

Wydaje mi się, że w Polsce jest to szalenie prawdopodobne, że przy odpowiedniej parszywej kampanii nakręcającej te nastroje antyunijne to jest możliwe w perspektywie kilku lat

— stwierdziła, nawiązując do dobrze znanej, oklepanej narracji polityków KO o rzekomej realnej groźbie Polexitu.

Mamy ten wybór – albo sami się wepchniemy w łapy Putina przez antyunijność czy dzisiejszą antyukraińskość niektórych partii ekstremistycznych w Polsce, albo mamy wybór jednoczyć się w Europie

— zaznaczył Wiśniewska.

