Tak! W tej chwili to jest koniecznością. Od dziś. Nie można czekać do jutra. Od dziś zadaniem tych wszystkich, dla których Polska i Polacy są najważniejszymi wartościami. –„Prezydent Karol Nawrocki musi być lepiej chroniony, od strony takiej bardziej społecznej. Musimy sobie zdać sprawę wszyscy co do tego, jaką wartością jest zwycięstwo Karola Nawrockiego i żaden z nas nie powinien pozwolić na to, żeby imię prezydenta, urząd prezydenta, żeby głowa państwa polskiego była w ten sposób poniewierana i szargana” – powiedział prof. Sławomir Cenckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w rozmowie z telewizją wPolsce24.
Najwyższy czas, byśmy usłyszeli słowa, które paść musiały, aby nie dopuścić do oddania Polski w ręce władzy, ocierającej się w wielu obszarach o dyktaturę. A atrofia reakcji społecznych tym grozi. Najwyższy więc czas, aby zahamować falę obrzydliwych, będących często na granicy świadomego cynizmu i bezczelności zmasowanych ataków ze strony rządzącej koalicji na prezydenta Karola Nawrockiego. Napaści całkowicie bezpodstawnych, którym przyświeca jeden cel. Przywołam tu fragment tekstu Marzeny Nykiel, red. naczelnej niniejszego portalu, który w jakimś stopniu jest równoległy do wypowiedzi cytowanego prof. Sławomira Cenckiewicza.
Lawina kłamstw skierowana w prezydenta ma go unieczynnić, zablokować w działaniach. Idące za kłamstwem zohydzanie ma z kolei wywołać powszechną niechęć i skłonić opinię publiczną do unieważniania prezydenckich decyzji.
W obecnej sytuacji prof. Cenckiewicz słusznie zauważa, że nie wolno zapomnieć jak bezcenną rzeczą było zwycięstwo dr. Karola Nawrockiego nad kandydatem Platformy Obywatelskiej. Po tej wspaniałej wiktorii wielu milionom nas znowu na usta cisnęły się słowa – Jeszcze Polska nie zginęła. Polska jako wspólnota narodowa.
Pamiętam, kiedy kilka dni po 1 czerwca w zeszłym roku, w prywatnej rozmowie z prof. Andrzejem Zybertowiczem podzieliłem się swoją radością mówiąc: „Opatrzność nad Polską czuwała”. - A wiesz, moja żona powiedziała to samo – odparł z uśmiechem prof. Zybertowicz. Wyobrażam sobie, że w domach kilku milionów wierzących rodaków pojawiła się wypowiedziana czasami głośno ta sama myśl. A teraz przyszedł czas, abyśmy tej cudownej opatrzności pomogli. Nie pozwolili zniszczyć jej dorobku.
Gdybym miał rozwinąć sugestię prof. Cenckiewicza zawartą w słowach –„Prezydent Karol Nawrocki musi być lepiej chroniony, od strony takiej bardziej społecznej”, spróbuję wskazać drogę, jaką można by skutecznie uruchomić. W pierwszym rzędzie instytucje niezależne od państwa, a mające autorytet społeczny. A więc różnego rodzaju Fundacje – Instytuty, a przede wszystkim samorządne Stowarzyszenia, czyli organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Niektóre stowarzyszenia o dużym uznaniu, które mają centra w dużych ośrodkach miejskich, wiedzą jakie inne ośrodki mają szanse zachęcić do publicznego sprzeciwu wobec zwyrodniałych ataków na prezydenta Karola Nawrockiego. Instytucje, fundacje czy stowarzyszenia, które zdecydują się na jawne protesty, winny też próbować alarmować instytucje zagraniczne, w tym Unię Europejską, z czym tak naprawdę mamy do czynienia w Polsce. Jak traktowana jest przez rząd najwyższa osoba w państwie. I jakie to rodzi zagrożenia.
Ano właśnie. Na koniec zostawiłem wątek niezwykle ważny, a wyraźnie zasygnalizowany u obydwojga przytaczanych już autorów. W obydwu wypowiedziach pojawia się kwestia bezpieczeństwa.
Przejawy patologii ze strony ekipy podporządkowanej Donaldowi Tuskowi, wchodzącego w rolę tyrana, stają się coraz bardziej niebezpieczne
— pisze Marzena Nykiel.
Czasem taki hejt antyprezydencki może dać efekt kuli śniegowej, która może zaprowadzić do jakiejś tragedii
— ostrzega prof. Cenckiewicz.
To niełatwe, co powiem. Ale to też trzeba z bólem w sercu powiedzieć. To tsunami nienawiści jaką rozpętuje ekipa Donalda Tuska wobec prezydenta Karola Nawrockiego, zagrozić może także jego bezpieczeństwu.
