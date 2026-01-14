Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ocenił, że szef MSZ Radosław Sikorski „jest już pogodzony z faktem, że Bogdan Klich nie będzie ambasadorem w Waszyngtonie”. Jak dodał, „dni Klicha są już policzone w Waszyngtonie”. Dobrze by było znaleźć dobrego, wspólnego kandydata - ocenił.
Przydacz na briefingu prasowym przed wejściem na spotkanie w MSZ mówił m.in. o kwestii sporu między prezydentem Karolem Nawrockim i resortem spraw zagranicznych ws. nominacji ambasadorskich.
Wszyscy wiemy, że kluczową jest tutaj obsada placówki w Waszyngtonie. Jak wiedzieliśmy z pisma ministra Sikorskiego jest on już pogodzony z faktem, że pan Klich nie będzie ambasadorem w Waszyngtonie, wycofuje się z tej propozycji. To dobrze, że się wycofuje
— powiedział prezydencki minister.
Jak zaznaczył, „dni pana Klicha są już policzone w Waszyngtonie”.
Kto będzie nowym ambasadorem Polski w USA?
Dobrze by było, gdyby jednak, po pierwsze, znaleźć dobrego, wspólnego kandydata, a po drugie znaleźć też, usłyszeć uzasadnienie ze strony MSZ, dlaczego dobrzy ambasadorowie, także i Marek Magierowski, zostali bez słowa merytorycznego uzasadnienia zawróceni do kraju
— podkreślił Przydacz.
Prezydent Nawrocki sprzeciwia się w szczególności nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, chargé d’affaires we Włoszech.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki zaprosił ministra Sikorskiego na spotkanie. W tle obsada placówek. „Będzie oczekiwał działań po stronie szefa MSZ”
„Klich nie nadaje się na Ambasadora Rzeczypospolitej”
O tym, że Klich „nie nadaje się na Ambasadora Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych” mówił w rozmowie z portalem wPolityce.pl w lutym zeszłego roku ówczesny prezydent Andrzej Duda.
W moim osobistym przekonaniu pan Bogdan Klich nie nadaje się na Ambasadora Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych. Zwłaszcza w związku z tym, w jaki sposób zachowywał się wobec obecnego prezydenta Donalda Trumpa
— mówiła głowa państwa w rozmowie z wPolityce.pl.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Prezydent mówi wprost: „Pan Bogdan Klich nie nadaje się na Ambasadora Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych”
Swoją opinię Andrzej Duda podtrzymuje do dzisiaj. W świątecznym wywiadzie dla portalu wPolityce.pl podkreślił, że Bogdan Klich naraża na szwank wizerunek Polski. Zaznaczył, że pomimo oczywistych argumentów, rząd nie zgadza się wymienić go na kogoś, kto mógłby odpowiedzialnie to zadanie wykonywać.
Pan Klich naraża na szwank wizerunek Polski, bo przypomnę, że jest byłym ministrem obrony narodowej, w czasie urzędowania którego zginęło więcej polskich generałów niż podczas II wojny światowej. W Ameryce, w której armia ma wielki etos i gdzie szacunek do życia żołnierzy jest ogromny, to jest coś niepojętego! To jest absolutna kompromitacja. Taki człowiek nie może być naszym przedstawicielem w Waszyngtonie, nie może nas reprezentować w Pentagonie i w Białym Domu!
— podkreślił Andrzej Duda w rozmowie z Marzeną Nykiel.
CZYTAJ WIĘCEJ: NASZ WYWIAD. Andrzej Duda: Polska potrzebuje innych władz, żeby się rozwijać. Kto zawróci nas z drogi bezpieczeństwa, ten jest zdrajcą!
